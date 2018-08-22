Америка заблокировала миллионные российские активы

В США заблокировали российские активы на сотни миллионов долларов. В список киберсанкций Вашингтон внес одну компанию и двух россиян. Об этом заявила накануне замглавы Минфина США Сигал Манделькер.

Ограничения коснулись Антона Нагибина и Марины Царевой, связанных с компанией «Дайвтехносервис», на которую уже наложили санкции ранее. Также в черный список по КНДР попали шесть судов и две российские компании. По словам Манделькер, США расширит этот список, если «Москва не изменит свое поведение».

Напомним, что закон «О противодействии противникам Америки через санкции» Трамп подписал еще в августе 2017 года. Он предусматривает ограничения в отношении россиян, которые связаны с КНДР. Документ распространяется также на Иран и компании стран третьего мира, сотрудничающих с людьми и организациями из черного списка.

Более того, в США уже говорят о появлении новых санкций против России, связанных с делом Скрипалей. Они должны вступить в силу уже сегодня, 22 августа.