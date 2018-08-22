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Стало известно, как волгоградцы отметят день российского флага
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Стало известно, как волгоградцы отметят день российского флага 

АиФ Волгоград 1 час назад
Появилась программа празднования в Волгограде Дня флага России. Основные мероприятия пройдут 22 августа.
Как сообщает пресс-служба мэрии, в городе пройдут концерты, литературные часы, исторические экскурсы, выставки, патриотические акции и другие мероприятия. Так, к примеру, в 18:00 в амфитеатре парка напротив «Волгоград Арены» пройдет выступление духового оркестра, а в сквере Металлургов в 17:30 состоится акция «Триколор». На бульваре Энгельса в 17:00 состоится мероприятие «Символы России». В сквере Саши Филиппова пройдет акция «Нашфлаг».
Завершит празднование акция «Я гимн пою тебе — моя Россия!», которая пройдет 26 августа в парке «Семейный» в Дзержинском районе в 16:00.
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