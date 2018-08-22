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По итогам I полугодия белорусские компании сократили импорт полиэтилена
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По итогам I полугодия белорусские компании сократили импорт полиэтилена 

ИнформУпак 1 час назад
В опубликованном ДатаСкопе, который подготовили специалисты Маркет Репорт, отмечается, что в I полугодии белорусские производители сократили закупки ПЭ и ЛПНП. По итогам июня местные компании импортировали 9,1 тыс. тон полиэтилена (-0,5 тыс. тонн на фоне объемов майских поставок). Вместе с тем, за отчетный период увеличился спрос на ПВД.
В отчете также констатируется, что в июне текущего года зафиксировано снижение количества ввозимого в Республику ПВД (-0,2 тыс. тонн), но в течение января-июня импортные поставки этого вида полиэтилена выросли на 0,3 тыс. тонн по сравнению с прошлым годом.
Июньские поставки ЛПНП соответствовали майским показателям, а полугодовой объем импорта достиг 21 тыс. тонн. Что касается импорта ПНД, то в начале лета внешние поставки упали до 4,2 тыс. тонн, а в полугодовом измерении выросли до 28,2 тыс. тонн (+27,4% к показателям 2017 года).
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