Кто владеет рекордными $21,21 трлн долга США?

Москва, 22 августа — «Вести. Экономика» 70% держателей долга — американцы. Среди иностранных держателей лидируют Китай и Япония.

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Кому принадлежит огромный и растущий государственный долг США? По большому счету, американцам, отмечает MarketWatch. Около 70% государственного долга принадлежит правительству, учреждениям-инвесторам и Федеральному резерву . Согласно последней информации из Казначейства США, иностранным юридическим лицам принадлежит около 30%.

На конец года долг страны достиг рекордного уровня $21,21 трлн.. Рост по сравнению с прошлым годом составил 6,9%.

Основными держателями были такие американские институты, как частные и государственные пенсионные фонды, а также отдельные инвесторы. Они владели долгами в размере $6,89 трлн долларов и в течение прошлого года их доля составляла около четырех пятых.

Иностранцы, возглавляемые китайцами и японцами, владели $ 6,21 трлн. Эти две страны сократили свои доли с 2015 года, но каждая страна по-прежнему владеет казначейскими облигациями и векселей более $1 трлн.

Есть вероятность, что китайское правительство или китайские инвесторы владеют еще большим долгом США, приобретенным через компании в других странах, таких как Гонконг, Люксембург или Каймановы острова.

Россия сократила свою долю в госдолге США до $15 млрд долларов с пика в $153 млрд в середине 2013 года в условиях обострения напряженности с США.