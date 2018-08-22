Россия: все ставки на золото

Москва, 21 августа — «Вести. Экономика». Россия продолжает массированную скупку золота. На фоне роста геополитической напряженности этот процесс только усиливается.

В июле наша страна купила еще 839 тыс. унций драгоценного металла, что эквивалентно 25 тоннам. В итоге общий объем золотых запасов достиг 1969 тонн, а Россия вошла в пятерку крупнейших держателей золота в мире.

Первые четыре строчки рейтинга занимают США, Германия, Италия, Франция и Китай.

[КАРТИНКА] [/КАРТИНКА] Отметим, правда, что запасы золота в США не проверялись с 1950-х гг.

Дмитрий Тулин: Итак, судя по всему, российские власти считают золото безопасным вложением, которое обеспечивает независимость от различного рода нападок, в том числе санкций. Вот что на эту тему говорил первый зампред ЦБ РФ

"Цена на золото колеблется, но, с другой стороны, это 100%-я гарантия юридических и политических рисков".

Стоит отметить один любопытный момент. В настоящее время все золото в ЗВР России оценивается примерно в $76 млрд, при этом в апреле и мае ЦБ РФ продал американские облигации на сумму $90 млрд, то есть даже больше, чем стоит все золото, которое было накоплено.

Zerohedge

Стоит отметить также, что большую часть золота ЦБ РФ покупает в России у российских компаний, обеспечивая им стабильный спрос. Более того, иногда ЦБ даже вынужден импортировать часть металла.

В 2017 г. Россия была третьим по величине золотодобытчиком в мире — 266,2 тонны, это всего на 6 тонн меньше, чем у Австралии, а Китай находится на первом месте.

Возможно, ставка на покупку драгоценного металла действительно имеет под собой веские основания. США придумывают санкции к России едва ли не каждый день, и удар может быть нанесен в любой момент.

С другой стороны, золото, в отличие от облигаций, не приносит купонного дохода и демонстрирует не самую лучшую ценовую динамику. После недавнего падения котировки ушли даже ниже отметки $1200.

Впрочем, как сказал господин Тулин, это лучшая юридическая защита: можно не сомневаться — никто это золото не заморозит.