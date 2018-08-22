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Цена биткоина продолжает расти
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Биткоин продолжает расти в цене 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Криптовалюта биткоин (bitcoin) в среду уверенно растет в цене в ожидании решения американского биржевого регулятора SEC относительно запуска привязанных к биткоин-фьючерсам биржевых фондов от ProShares, свидетельствуют данные торгов.
По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, по состоянию на 8.53 мск биткоин дорожал на 5,6% — до 6,712 тысячи долларов. На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин рос в цене на 5,86% — до 6,688 тысячи долларов.
Рост стоимости биткоина наблюдается с закрытия торговых площадок в США во вторник. Сразу после закрытия биткоин подорожал на 428 долларов за 20 минут и преодолел отметку в 6,6 тысячи долларов впервые с 24 июля.
Другие криптовалюты поддержали позитивный тренд биткоина: Ethereum дорожал на 3,41% — до 288,35 доллара, Ripple — на 4,03%, до 0,3415 доллара, Bitcoin Cash — на 5,43%, до 552,84 доллара. По данным CoinMarketCap, капитализация рынка криптовалют составляет на данный момент 218 миллиардов долларов. На долю биткоина приходится примерно 52,7% всего рынка криптовалют.
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) должна к четвергу, 23 августа, рассмотреть заявки на листинг на нью-йоркской фондовой бирже (NYSE) фондов ProShares Bitcoin ETF и ProShares Short Bitcoin ETF. В основе этих фондов будут лежать торгуемые на CME или CBOE фьючерсные контракты на биткоин. Таким образом, предполагается, что новые ETF будут основаны на производных финансовых инструментах, а не самих активах, согласно документам, поданным в регулятор.
Как отмечает сетевое издание CoinDesk, положительное решение приведет к притоку институциональных инвестиций в криптовалютные активы и повышению их стоимости.
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