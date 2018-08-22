Внешнеторговый оборот в Сибири с начала 2018 года вырос почти на треть

НОВОСИБИРСК, 22 августа. / ТАСС /. Внешнеторговый оборот по регионам Сибирского федерального округа по итогам первого полугодия 2018 года вырос почти на треть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом в среду в пресс-центре ТАСС в Новосибирске сообщил заместитель начальника управления Сибирского таможенного управления Дмитрий Колыханов.

"Объем [внешнеторгового оборота] составил $24 млрд, в том числе экспорт — 19,6 млрд долларов и импорт 4,5 млрд долларов. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года внешнеторговый оборот увеличился на 29,3%: экспорт на 27,6% и импорт на 37%", — сказал он, уточнив, что в числе основных партнеров для регионов Сибири остаются Китай, Нидерланды и Тайвань.

По словам Колыханова, в текущем году стоимостный объем экспорта несырьевых товаров составил почти половину от всего экспорта: их доля увеличилась с 46,7% до 49%. При этом 58% экспорта приходится на металлы и изделия из них, активно из Сибири в страны дальнего зарубежья вывозят древесину и целлюлозно-бумажные изделия, машины, транспортные средства, каучук и продовольствие. Больше всего таких товаров экспортируют три сибирских региона.

"Лидерами по вывозу товаров несырьевых сегментов являются участники ВЭД Красноярского края, Кемеровской области и Иркутской области, на их долю приходится 75% от общего объема экспорта несырьевых товаров", — отметил заместитель начальника управления Сибирского таможенного управления.

Ранее сообщалось, что сотрудникам Сибирского таможенного управления за шесть месяцев этого года удалось выявить 1,7 млн единиц контрафактной продукции на общую сумму более 1 млрд рублей, тогда как за аналогичный период прошлого года удалось обнаружить и изъять товаров на сумму в 208 млн рублей. Среди самых распространенных контрафактных товаров таможенники называют табачную продукцию, чулочно-носочные изделия, предметы личной гигиены и конфеты.