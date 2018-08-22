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Рубль вряд ли сможет укрепиться, даже если внешние факторы станут позитивными
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Рубль вряд ли сможет укрепиться, даже если внешние факторы станут позитивными 

Прайм 1 час назад
Внешний фон вновь неоднозначный. С одной стороны, нефть дорожает, а с другой, на рынках присутствует неуверенность из-за постоянных заявлений Д. Трампа по поводу давления на торговых партнёров. Плюс к этому президент США постоянно окружён скандалами с его помощниками. И, наконец, 22 августа начнёт действовать первый пакет ограничений для РФ, который недавно приняли в Белом доме в качестве реакции на события в британском Солсбери.
Рубль вряд ли сможет укрепиться, даже если внешние факторы станут позитивными. ЦБ РФ вернулся к покупке валюты и нарастил объём операций из-за того, что не проводил их почти неделю из-за острого валютного кризиса в Турции. Что же до рынка акций, то он может продолжить попытки роста. Как минимум по некоторым бумагам имеет смысл провести валютную переоценку. Из корпоративных событий можно выделить: отчёты по МСФО от «Мечел» и «ФСК ЕЭС».
Прайм: последние новости
Доллар остается под давлением комментариев Трампа, евро дорожает США продадут 11 млн баррелей нефти из стратегических запасов‍ Биржи АТР изменяются разнонаправленно в ожидании торговых переговоров США и Китая
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