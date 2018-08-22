Праздник на NYSE: самый продолжительный «бычий» рынок в истории уже сегодня

Москва, 22 августа — «Вести. Экономика». Американский фондовый рынок не устает бить рекорды. Во вторник индекс широкого рынка S&P 500 обновил очередной исторический максимум, а уже сегодня может быть зафиксирован самый длительный «бычий» рынок в истории.

Начиная с низов марта 2009 г. индекс S&P ни разу не падал более чем на 20%, при этом прибавил за этот срок около 330%.

Почти год назад, в сентябре 2017 г., «бычий» рынок стал вторым в истории, но в 2018 г. последовало продолжение.

Zerohedge

Сегодня, 22 августа 2018 г., «бычьему» рынку исполнится 3 543 дня.

Оптимистично настроенные аналитики все еще рассказывают о том, что осень имеет крайне позитивную для рынка сезонность, индекс широкого рынка в среднем прибавляет в период с сентября по ноябрь около 6%.

Marketwatch

Впрочем, есть и другой любопытный момент. Вторая половина президентского срока обычно проходит в негативном ключе.

Marketwatch

Стоит также сказать о характере и поведении рынка в настоящее время.

В целом мир переживает период острой конфронтации на разных фронтах, в связи с этим никого не должно удивлять, что манипуляции на рынках достигли небывалых размахов.

Мы уже неоднократно говорили о том, как фондовый рынок США искусственно тащат вверх, использую группу акций, капитализация которых равна или приближается к $1 трлн. Как только индекс идет немного вниз, достаточно немного приподнять бумаги Apple , и все встанет на свои места.

Но фондовый рынок мало кого интересует. Его рост нужен конгрессменам, чтобы показать домохозяйкам, что их действия на мировой арене идут на пользу США.

Другой вопрос, что манипуляции активно используются и на валютном рынке. Что называется, был бы повод.

Понятно, что США слишком крепкий доллар не очень интересен, в связи с чем они приступили к его ослаблению.

Процесс предельно простой. Котировки валютной пары евро/доллар демонстрируют резкий рост лишь в определенные промежутки времени. Самые неликвидные часы на рынке Forex — это промежуток между 3 и 5 утра по московскому времени, поскольку в это время, по сути, никто не торгует и двинуть курс можно очень легко. Именно этим и занимаются трейдеры, которые, судя по всему, работают в интересах США.

Еще один удобный момент — с 9 до 10 утра по московскому времени: в этот промежуток также активность слабая. И, конечно, манипулировать курсом можно уже непосредственно в американскую сессию, когда заканчивают работу европейские трейдеры.

Все остальное время на валютном рынке практически ничего не происходит. Затем следует резкий «выстрел», а дальше снова боковик. Еще один обязательный атрибут — какая-то подходящая публикация в СМИ. На днях WSJ сообщила, что США и Китай разработали дорожную карту по торговым отношениям, а в другой день CNBC опубликовало интервью Трампа, где тот критикует ФРС за жесткую политику.

Добавим также, что наименьшая активность торгов наблюдается в январе и августе из-за сезона отпусков. Вряд ли кого-то должно удивлять, что именно в эти месяцы доллар США продемонстрировал резкое ослабление.

В начале этого года, напомним, точно таким же образом трейдеры разгоняли котировки пары евро/доллар.