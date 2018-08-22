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Сборка пролётов моста из России в Китай начнётся в сентябре
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Сборка пролётов моста из России в Китай начнётся в сентябре 

RT на русском 56 минут назад
Сборка пролётного строения трансграничного моста через реку Амур из российского Благовещенска в китайский Хэйхэ начнётся в сентябре 2018 года.
Как сообщает Интерфакс, китайская сторона заявила, что приступит к сборке пролётного строения в начале сентября. Российские строители начнут соединение пролётного строения в конце сентября.
В конце декабря 2016 года началось строительство моста Благовещенск — Хэйхэ, которое займет около трех лет, включая проектирование. С российской стороны затраты составят 13,6 млрд рублей, с китайской — 5,2 млрд рублей. Ввод в эксплуатацию был намечен на 2019 год.
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