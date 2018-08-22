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Биржи Европы закрылись ростом на ожидании переговоров США и КНР
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Биржи Европы закрылись ростом на ожидании переговоров США и КНР 

Прайм 22 августа 2018
Фото: Vladnews.ru
МОСКВА, 22 авг — ПРАЙМ. Основные биржевые индексы Европы в среду закрылись ростом, поддержало торги ожидание инвесторами встречи между представителями США и Китая для обсуждения торговых противоречий, свидетельствуют итоги торгов.
По итогам среды британский FTSE 100 вырос на 0,11%, до 7574,24 пункта, французский CAC 40 — на 0,22%, до 5420,61 пункта, немецкий DAX — на 0,01%, до 12385,7 пункта.
"Фондовые рынки торгуются смешанно, поскольку тема торговых переговоров по-прежнему остается главной", — приводит агентство Рейтер мнение рыночного аналитика CMC Markets в Великобритании Дэвида Мэддена (David Madden).
Участники рынка продолжают ожидать переговоры США и Китая по торговым вопросам, которые пройдут в Вашингтоне 22 и 23 августа. Официальный представитель МИД КНР Лу Кан во вторник заявил, что надеется на позитивные результаты встречи. При этом президент США Дональд Трамп, напротив, заявил, что не ожидает многого от этих переговоров.
Трейдеры обратили внимание и на международные новости. Как заявил во вторник министр торговли США Уилбур Росс в интервью газете The Wall Street Journal, власти страны отложили решение вопроса о повышении импортных пошлин на автомобили из Евросоюза.
Удорожание нефти поддержало котировки акций энергетических компаний. Так, бумаги французской Total подорожали по итогам торгов на 0,98%, британской BP — на 0,54%. Нефть в ходе торгов поднялась в цене на 2,5% и выше. При этом укрепление курса евро к доллару сдержало рост индексов Европы, так как укрепление национальной валюты снижает доходы компаний-экспортеров в долларах.
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