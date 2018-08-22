Удмуртстат: реальные зарплаты в регионе выросли на 10%

По итогам первого полугодия 2018 г. среднемесячная заработная плата работников организаций Удмуртии составила 31 314 руб., что на 11,7% больше, чем на аналогичный период прошлого года. Такие данные приводит Удмуртстат. При этом реальная зарплата (с учетом инфляции) выросла на 9,8%.

Традиционно самые большие зарплаты получают работники организаций, занимающихся добычей полезных ископаемых (в июне 2018 г. 48,5 тыс. руб.), а также финансовой и страховой деятельности (43,9 тыс. руб.).

По уровню оплаты труда Удмуртия занимает 6-е место в ПФО Наименьшие зарплаты отмечены у работников гостиниц и предприятий общепита (17,9 тыс. руб.), а также у занятых в сельском и лесном хозяйствах, сферах охоты, рыболовства и рыбоводства (21,4 тыс. руб.).

Ранее Удмуртстат сообщил об уровне средних зарплат среди работников бюджетной сферы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Удмуртстат: за год средняя зарплата в Удмуртии выросла на 8%