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Удмуртстат: реальные зарплаты в регионе выросли на 10%
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Удмуртстат: реальные зарплаты в регионе выросли на 10% 

Izhlife 37 минут назад
Фото: Izhlife
По итогам первого полугодия 2018 г. среднемесячная заработная плата работников организаций Удмуртии составила 31 314 руб., что на 11,7% больше, чем на аналогичный период прошлого года. Такие данные приводит Удмуртстат. При этом реальная зарплата (с учетом инфляции) выросла на 9,8%.
Традиционно самые большие зарплаты получают работники организаций, занимающихся добычей полезных ископаемых (в июне 2018 г. 48,5 тыс. руб.), а также финансовой и страховой деятельности (43,9 тыс. руб.).
По уровню оплаты труда Удмуртия занимает 6-е место в ПФО  Наименьшие зарплаты отмечены у работников гостиниц и предприятий общепита (17,9 тыс. руб.), а также у занятых в сельском и лесном хозяйствах, сферах охоты, рыболовства и рыбоводства (21,4 тыс. руб.).
Ранее Удмуртстат сообщил об уровне средних зарплат среди работников бюджетной сферы.
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