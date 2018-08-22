Оренбургские приставы отправили на торги долгострой и автомобили должников

УФССП региона сообщает о проведении очередных торгов по реализации имущества должников.

В этот раз на продажу выставлено 10 лотов: 5 автомобилей и 5 объектов недвижимости. По цене ниже рыночной можно будет приобрести недостроенное здание в Бузулукском районе (начальная цена 1 963 500 руб), несколько гаражей с погребами в Оренбурге, нежилое помещение площадь 708,3 кв.м в Бузулуке, автомобили FORD RANGER, HYUNDAI SOLARIS, MITSUBISHI L200, PEUGEOT PARTNER и другое.

Торги пройдут 4 сентября в 11-00 по адресу: пр. Парковый, 6, 2 этаж (кабинет № 222). 24 августа –последний день приема заявок участников.