Российские фермеры пожаловались на дорогие минеральные удобрения

В преддверие посевной кампании аграрии обнаружили, что один из важнейших компонентов продуктивности в растениеводстве становится все менее доступным. С начала лета во многих регионах стоимость минеральных удобрений поднялась на 20-30%. Минсельхоз России сетует на недобросовестных поставщиков, однако речь идет о комплексном факторе. Та же аммиачная селитра только за последний месяц подорожала с 12 тысяч за тонну до 13,8 тысяч рублей.

Производители минеральных удобрений стараются как можно больше ориентироваться на экспорт, особенно на фоне девальвации рубля. В самой России продается всего 35% удобрений и поставщики взвинчивают цены на внутреннем рынке.