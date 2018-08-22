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Российские фермеры пожаловались на дорогие минеральные удобрения
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Российские фермеры пожаловались на дорогие минеральные удобрения 

САРАТОВ24 28 минут назад
Фото: САРАТОВ24
В преддверие посевной кампании аграрии обнаружили, что один из важнейших компонентов продуктивности в растениеводстве становится все менее доступным. С начала лета во многих регионах стоимость минеральных удобрений поднялась на 20-30%. Минсельхоз России сетует на недобросовестных поставщиков, однако речь идет о комплексном факторе. Та же аммиачная селитра только за последний месяц подорожала с 12 тысяч за тонну до 13,8 тысяч рублей.
Производители минеральных удобрений стараются как можно больше ориентироваться на экспорт, особенно на фоне девальвации рубля. В самой России продается всего 35% удобрений и поставщики взвинчивают цены на внутреннем рынке.
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