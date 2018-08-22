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Инвесторы не ждут неприятных сюрпризов
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Инвесторы не ждут неприятных сюрпризов 

Прайм 29 минут назад
Фото: Прайм
Торги на фондовых рынках США во вторник завершились повышением основных индексов на 0,2-0,5%. Индекс S&P500 при этом достиг нового рекордного максимума, поднявшись до 2873 пунктов. Инвесторы ждали переговоров США и Китая по торговле, которые стартуют уже в среду. Фьючерс на индекс S&P500 с утра, однако, теряет около 0,2%.
Торги в Европе завершились на оптимистичной ноте. Индекс Euro Stoxx 50 вырос примерно на 0,6%.
На торгах в Азии утром наблюдается преимущественно позитивная динамика. Японский Nikkei 225 увеличился на 0,6%. Китайские индексы, тем не менее, завершили день снижением, опасаясь дальнейшего замедления темпов роста национальной экономики.
Нефтяные котировки утром прибавляют порядка 0,5%, после повышения накануне. Прогнозы Американского института нефти свидетельствовали о сокращении запасов нефти на прошлой неделе на 5,2 млн баррелей, в то время как запасы бензина упали на 900 тыс. баррелей, а дистиллятов выросли на 1,8 млн баррелей. Цены на нефть Brent консолидируются в районе 72,70 долл (средняя полоса Боллинжера дневного графика), способность устоять выше которой откроет дорогу к повышению как минимум в район 74 долл. Котировки WTI при этом стремятся в район 67 долл, где расположена средняя полоса Боллинжера дневного графика.
График
В среду из макроэкономических событий можно отметить продажи домов на вторичном рынке США в июле (17.00 мск), отчет минэнерго по запасам (17.30 мск), а также протоколы заседания ФРС (21.00 мск). Представители Штатов и Китая начнут торговые переговоры, а США должны объявить о первом раунде антироссийских санкций в связи с «делом Скрипалей», предполагающем запрет на поставки в Россию продукции двойного назначения.
Рубль во вторник умеренно ослаб к доллару и евро. Пара доллар/рубль завершила день выше 67 руб. Пара евро/рубль стремилась к 78 руб. В случае появления санкционного негативна доллар и евро будут стремиться к закреплению выше 68 руб и 78 руб соответственно. В обратном случае инвесторы могут рассчитывать на движение валютных пар вниз от указанных значений. Индексы Мосбиржи и РТС завершили торги вторника повышением, при этом рублевый индикатор поднялся к сопротивлению 2295 пунктов, а долларовый преодолел отметку 1070 пунктов. Следующим сопротивлением для индекса Мосбиржи выступает уровень 2310 пунктов, а для индекса РТС — 1085 пунктов. Игроки на повышение в преддверии объявления о санкциях выглядят все более оптимистичными.
Если ограничительные меры со стороны США совпадут с объявленными в начале августа, такое решение может вызвать оптимистичную реакцию. Определенность в данном вопросе, вероятно, появится не раньше второй половины дня или утром четверга.
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