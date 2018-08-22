Экономисты оценили риски от блокировки российских активов в США

«С одной стороны, это повышает градус геополитической напряженности и увеличивает риски тех иностранных компаний и институтов, которые сотрудничают с нашей страной», — рассказал "Российской газете" Иван Марчена , аналитик ГК Forex Club.

Однако с другой стороны, по словам эксперта, российская экономика сейчас выглядит хорошо. Уровень госдолга — достаточно низкий (по сравнению, например с западными странами), макроэкономические показатели — стабильные. Кроме того, Банк России снизил долю вложений в американские гособлигации. Это в свою очередь снижает зависимость от США.

На этом фоне рейтинговое агентство Fitch подтвердило суверенные рейтинги РФ на инвестиционном уровне «BBB-» с «позитивным» прогнозом.

"Так что можно утверждать, что действия США не окажут серьезного влияния на российскую экономику, так как она легко сможет справиться с возникающими негативными факторами", — заключил Иван Марчена.