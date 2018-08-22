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Кувейт надеется, что ОПЕК+ согласует механизм контроля за добычей нефти до конца года
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Кувейт надеется, что ОПЕК+ согласует механизм контроля за добычей нефти до конца года 

ТАСС 25 минут назад
ТАСС, 22 августа. Кувейт рассчитывает, что страны-участницы сделки ОПЕК+ по сокращению добычи нефти договорятся до конца года по вопросу механизма контроля за добычей углеводородов. Об этом заявил в понедельник министр нефти, водных ресурсов и электроэнергетики эмирата Бахит ар-Рашиди.
"Объем производства [стран] ОПЕК и не входящих в ОПЕК будет рассмотрен на встрече [министерского мониторингого комитета] в Алжире, и до конца текущего года будет [достигнуто] соглашение по механизму контроля за добычей в следующей году", — цитирует министра агентство Reuters. По прогнозам ар-Рашиди, до конца текущего года ситуация на мировом рынке нефти останется «стабильной».
Министры стран, участвующих в соглашении об ограничении добычи ОПЕК+, на встрече 23 июня решили увеличить добычу нефти примерно на 1 млн баррелей в сутки в течение второго полугодия и не исключили, что в сентябре показатель могут пересмотреть. Фактически участники сделки вернутся к первоначальным параметрам — снижение добычи на 1,8 млн баррелей в сутки, так как в последние месяцы добыча падала почти на 3 млн баррелей в сутки (в мае сделка была выполнена на 150%).
23 сентября в Алжире состоится 10-е заседание мониторингового комитета ОПЕК+ на уровне министров. В нем примет участие министр нефти Ирана Намдар Зангане. Как заявили в Тегеране, особое внимание Зангане уделит вопросу соблюдения странами, добывающими нефть, установленных ранее квот на добычу углеводородов.
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