Акции «Магнита» выросли на Мосбирже из-за выкупа акций

После объявления решения акции компании подорожали на 2,4%. В пике они стали стоить 4 тысячи 275 рублей за бумагу. При этом с начала торгов акции «Магнита» выросли на 4,1%. Совет директоров «Магнита» одобрил выкуп акций ритейлера на сумму до 16,5 млрд рублей по максимальной цене в 4 тысячи 930 рублей за бумагу, передаёт ТАСС

Ранее News.ru сообщал, что cемейство американских фондов OppenheimerFunds уменьшило долю владения акций торговой сети «Магнит». Её размер снизился до 4,78% с 7,28%.