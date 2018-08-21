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Акции «Магнита» выросли на Мосбирже из-за выкупа акций
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Акции «Магнита» выросли на Мосбирже из-за выкупа акций 

News.ru 19 часов назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Акции ритейлера «Магнит» усилили рост на торгах Московской биржи из-за одобрения советом директоров компании параметров выкупа акций. Об этом свидетельствуют данные торгов.
После объявления решения акции компании подорожали на 2,4%. В пике они стали стоить 4 тысячи 275 рублей за бумагу. При этом с начала торгов акции «Магнита» выросли на 4,1%. Совет директоров «Магнита» одобрил выкуп акций ритейлера на сумму до 16,5 млрд рублей по максимальной цене в 4 тысячи 930 рублей за бумагу, передаёт ТАСС.
Ранее News.ru сообщал, что cемейство американских фондов OppenheimerFunds уменьшило долю владения акций торговой сети «Магнит». Её размер снизился до 4,78% с 7,28%.
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Комментарии  Ещё 2 источника 
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