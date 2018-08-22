Доллар надеется на протокол заседания ФРС

Мировые инвесторы не проявляют особого энтузиазма на торгах. После преимущественно негативной динамики в Азии, где китайский Shanghai Composite просел на 0,7%, европейские фондовые площадки открылись в основном на отрицательной территории.

Британский FTSE 100 теряет почти 0,5%, тогда как CAC 40 и DAX 30 торгуются немногим выше уровней открытия. Текущая динамика рынков говорит о том, что игроки не питают надежд на прорыв в отношениях США и Китая в свете возобновления торговых переговоров.

Российский рынок на старте сессии не определился с четким вектором движения. С одной стороны, определенное давление оказывает умеренно-негативный внешний фон и тревожное ожидание оглашения новых санкций со стороны США. С другой, определенный позитив привносит ситуация на рынке нефти, где цены растут пятый день подряд в преддверии данных Минэнерго США по запасам нефти и нефтепродуктов, отмечает руководитель департамента аналитики Global FX Натан Ламберт.