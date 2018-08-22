Ещё
Доллар надеется на протокол заседания ФРС
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
67.50
$
67.80
78.21
78.40
Прогноз
27.08 – 03.09
$
67.60
76.59
Индексы и котировки Brent
72.97
+0.26 Золото
1193.60
+0.00 РТС
1068.99
–0.29
Динамика валют
EUR / USD
22.08
1.1566
–0.0044
08.08
1.1610
21.08
16.08
12.08

Доллар надеется на протокол заседания ФРС 

News.ru 20 минут назад
Мировые инвесторы не проявляют особого энтузиазма на торгах. После преимущественно негативной динамики в Азии, где китайский Shanghai Composite просел на 0,7%, европейские фондовые площадки открылись в основном на отрицательной территории.
Британский FTSE 100 теряет почти 0,5%, тогда как CAC 40 и DAX 30 торгуются немногим выше уровней открытия. Текущая динамика рынков говорит о том, что игроки не питают надежд на прорыв в отношениях США и Китая в свете возобновления торговых переговоров.
Российский рынок на старте сессии не определился с четким вектором движения. С одной стороны, определенное давление оказывает умеренно-негативный внешний фон и тревожное ожидание оглашения новых санкций со стороны США. С другой, определенный позитив привносит ситуация на рынке нефти, где цены растут пятый день подряд в преддверии данных Минэнерго США по запасам нефти и нефтепродуктов, отмечает руководитель департамента аналитики Global FX Натан Ламберт.
Рубль тем временем открылся гэпом вниз к бивалютной корзине. Доллар штурмует область 67,5 рубля на фоне стабилизации американской валюты на Forex после распродаж. Приближающийся пик налогового периода и высокие цены на нефть не в силах противостоять эмоциональной напряженности трейдеров в преддверии решения Вашингтона по дополнительным санкциям в отношении РФ. Кроме того, доллар может снова перейти в атаку в преддверии публикации протокола заседания ФРС 22 августа вечером.
News.ru: последние новости
Покупки валюты Минфином встряхнули рынок ЦБ повысил курс доллара и евро США стали лидером по добыче нефти в мире
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российским дачникам добавили головной боли77
Россия нашла замену американской электронике206
Названа вероятная минимальная цена на пиво113
Россия подготовила ответ на санкции США197
«У России осталось резервов на один кризис»115
Видео
00:58
ЦБ и Минфин спасли рубль
Экономика
00:43
Украинцы устроили массовый «побег» в Россию
Экономика
01:14
Опубликован законопроект о санкциях против России
Экономика
14:13
В Совфеде обрадовали российских женщин
Экономика Другое
05:38
«Россия готова»: США введут санкции против «СП — 2»
Экономика Статьи
08:19
Назван ожидаемый размер увеличения пенсий
Личный счет
03:52
Россия нашла замену американской электронике
Экономика
04:15
Российским дачникам добавили головной боли
Недвижимость
01:00
ЦБ перестал бояться за будущее рубля
Экономика
04:58
Американцы оставят Россию без газа
Экономика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение