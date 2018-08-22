Протоколы заседания ФРС дадут представление о перспективах на II полугодие

МОСКВА, 22 авг — ПРАЙМ. Позднее в среду протоколы прошедшего 31 июля — 1 августа заседания ФРС дадут представление о том, как руководители центрального банка США видят перспективы на вторую половину этого года.

Они оставили ключевую процентную ставку без изменений, в диапазоне 1,75%-2%, а в заявлении по итогам заседания назвали экономику США сильной, говорится в статье Dow Jones.

Протоколы, которые будут опубликованы в 18.00 по Гринвичу, покажут, как руководители ФРС оценивают потенциальные риски замедления роста экономики или такого сильного роста, который мог бы привести к буму и спаду. В них также могут содержаться подробности внутренних дискуссий по некоторым важным проблемам политики. Ниже приводятся моменты, на которые следует обратить внимание.

ЧТО БУДЕТ ПОСЛЕ ТОГО, КАК СТАВКА СТАНЕТ НЕЙТРАЛЬНОЙ?

Один из самых важных для руководителей ФРС вопросов состоит в том, что делать с краткосрочными процентными ставками, после того, как они доведут их до нейтрального уровня, на котором они не поддерживают экономику и не замедляют ее рост.

Большинство членов Комитета по операциям на открытом рынке считают, что пока ставки достаточно низки, чтобы стимулировать рост, а в течение ближайших месяцев их надо повысить до нейтрального уровня.

На заседаниях в марте, мае и июне некоторые руководители ФРС высказывались за дальнейшее повышение ставок, до уровня, который в конечном счете поможет защитить экономику от перегрева.

Их оценки нейтрального уровня ставок разнятся. На июньском заседании предположение варьировались от 2,25% до 3,5%. Девять из 14 руководителей центрального банка предполагали, что ставки должны быть в диапазоне 2,75%-3%, то есть не намного выше текущего уровня.