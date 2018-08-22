Brent дорожает, но скептицизм мешает позитиву

Сегодня: под влиянием роста цен на нефть. Котировки Brent повышаются благодаря более существенному, чем ожидалось, сокращению запасов энергоресурсов в США по данным API (на 5.17 млн барр. против прогноза —1.49 млн барр.). В этой связи инвесторы будут ждать отчета от Минэнерго США. Тем не менее оптимизм ограничивают скептицизм в отношении результатов переговоров США и Китая, признание бывшего адвоката Трампа в уходе от налогов и финансовых махинациях (что также может затронуть президента) и призыв Великобритании к ЕС ввести новые санкции против России. Кроме того, инвесторы будут проявлять естественную осторожность перед выходом протокола прошлого заседания FOMC (после закрытия рынка).

Рост в США, смешанная динамика в Азии. США (S&P 500 +0.21%, DJIA +0.25%, NASDAQ +0.49%). Азия (Hang Seng +0.21%, Shanghai —0.45%, Nikkei +0.30%). Фьючерсы на S&P 500 (+0.04%), фьючерсы на Brent торгуются на уровне $72.87 за барр. — выше открытия.

Вчера: осторожность от начала и до конца. Энтузиазм, вызванный надеждами на деэскалацию торговой войны между Китаем и США, быстро сошел на нет: Трамп довольно быстро убил все надежды, заявив о том, что не ожидает многого от переговоров, обвинив Пекин в манипуляции курсом юаня для компенсации влияния американских пошлин. Кроме того, инвесторы начали готовиться к новостному потоку от финансовых регуляторов (протокол прошлого заседания ФРС , решение ЕЦБ в четверг и ежегодная встреча лидеров мировых центробанков в Джексон-Хоуле в пятницу). На этом фоне сообщения о вероятном несогласии правительства России с введением налога на сверхприбыль металлургов оказали лишь небольшое влияние.

По итогам дня: Цены на нефть Brent (+0.58% до $72.6 за барр.), рубль ослаб к доллару до 67.27, РТС (+0.64%), индекс МосБиржи (+0.85%).