Вывоз пшеницы из сибирских регионов с начала 2018 года увеличился почти в 26 раз

НОВОСИБИРСК, 22 августа. / ТАСС /. Практически в 26 раз по итогам первого полугодия 2018 года увеличились поставки пшеницы из регионов Сибирского федерального округа в страны дальнего зарубежья, причем рынки сбыта для агропромышленных товаров постоянно растут. Об этом сообщил в среду в пресс-центре ТАСС в Новосибирске журналистам заместитель начальника управления Сибирского таможенного управления Дмитрий Колыханов.

"По пшенице рост зафиксирован по сравнению с аналогичным периодом прошлого года практически в 26 раз, увеличение вывоза в стоимостном объеме. В Китай в 14 раз выросло, произведены поставки в те страны, в которые в предыдущие периоды поставок не было, — это Монголия, Турция, Латвия, Израиль, США и Грузия", — сказал он.

Также из регионов Сибири с начала года в три раза увеличился экспорт семян рапса за счет роста поставок в Китай и Монголию. В основном рапс вывозится из Алтайского края — экспорт увеличился в девять раз. С Алтая также активно вывозят семена подсолнечника, а вывоз гречихи стал больше почти в пять раз. Как считает заместитель начальника управления Сибирского таможенного управления, рост поставок продовольственных товаров в ближайшее время сохранится.

"Эта тенденция последних лет набирает обороты. Потому что растет спрос на эту продукцию, в частности, на рынках Китая, потому что считается, что она более экологичная и более качественная. Многие предприятия аграрного комплекса ориентированы на выращивание и поставки данных товаров за рубеж. Допустим, такой товар, как рапс, у нас большим интересом и спросом не пользуется, вместе с тем его вывоз в зарубежные страны постоянно растет, поэтому это тот товар, производство которого ориентировано в большей мере на экспортные поставки", — уточнил Колыханов.

Ранее сообщалось, что часть рекордного урожая пшеницы 2017 года из Новосибирской области планировалось поставить в Китай после снятия карантинного запрета на ввоз сельхозпродукции в эту страну из шести российских регионов. Поставки зерна яровой пшеницы из Сибири в КНР весной этого года были также разрешены с территории Омской области, Алтайского и Красноярского краев.