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S&P 500 растет на укреплении НАФТА
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S&P 500 растет на укреплении НАФТА 

Прайм 7 минут назад
Фондовый индекс S&P 500 во вторник вырос на +0,2% в день до 2862,96 пункта (+19% в год) под влиянием новостей о шаге на пути к улучшению отношений США и Мексики. По индексу достигнут новый абсолютный рекорд 2873,23 пункта (P/E 21).
Индекс Dow 30 вырос на +0,25%, до 25822,29 (+21% в год, P/E 18), после того, как бумаги Intel вернули себе позиции, утерянные на сообщении об одном из уязвимых мест чипов, капитализация Goldman Sachs возросла перед встречей в Джексон-Хоуле, на которой глава ФРС заочно и, может, в косвенной форме всё же ответит президенту США.
Нефть марки Brent выросла до $72,9 за баррель после неофициального сообщения о том, что API отчитается о падении запасов нефти в США на 5,17 млн баррелей вместо ожидавшихся 2 млн баррелей на фоне роста спроса на экспорт продукции ТЭК из США и снижения курса доллара. Спотовый индекс валюты США упал с максимума года 96,98 до 95,245 с помощью комментариев о недовольстве президента Америки повышением ставок ФРС.
Курс золота снизился до $1193,83 за унцию из-за нервозности относительно инфляции и Китая перед встречей в Джексон-Хоуле, а также на фоне 5%-ного роста курса биткойна из-за закрытия всё большей части коротких позиций. Тем не менее наши управляющие считают инвестиции в биткойн сопоставимыми с казино.
В сфере макроэкономики и политики укрепление НАФТА воспринимается как шаг к улучшению отношений Америки с внешним миром. Вслед за Мексикой, как предполагается, последует уменьшение напряжённости по линии Китая. В этой связи, возвращаясь к P/E, одним из потенциальных рисков называется уменьшение позитивного сюрприза по корпоративной прибыли при отсутствии значимых фактических улучшений между США и КНР и выходе биржи на новые исторические вершины.
В среду биржа ждёт протоколов ФРС, в пятницу — выступления председателя Федерального резерва. Из отчётности ожидаются Alibaba, Lowe’s, Target.
Адвокат главы американского государства тем временем признал вину по обвинениям в незаконном финансировании избирательной кампании, но не назвал Трампа инициатором этого процесса. Инвесторов воодушевляет набравшая популярность интерпретация об отсутствии препятствий и к импичменту президенту США, и к его перевыборам на второй срок.
Позиции рубля выглядят хрупкими на фоне падения бразильского реала к минимуму за 2,5 года в атмосфере неопределённости вокруг выборов в Бразилии. Рост англосаксонских валют ограничивается только возможной победой оппозиции в Австралии и сигнале о готовности Китая на этот раз соблюдать ограничения на импорт нефти из Ирана.
IPO Xiaomi растёт на +3% по отношению к цене IPO, если считать в долларах Гонконга, непосредственно перед выходом свежей отчётности за полгода и после запуска продаж покофона в Индии.
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