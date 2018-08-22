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Торговый оборот приложения «ВТБ Мои Инвестиции» превысил 5 млрд рублей в сутки
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Торговый оборот приложения «ВТБ Мои Инвестиции» превысил 5 млрд рублей в сутки 

Нижегородская правда 1 час назад
Фото: Нижегородская правда
Всего торговые операции на финансовых рынках с его помощью совершают более 12 тысяч клиентов, что является одним из лучших показателей на рынке.
Наибольшим интересом у пользователей, установивших приложение, пользуется новый сервис «Робоэдвайзор» и его опция ребалансировки портфеля. Рекомендации помогают клиенту самостоятельно сформировать портфель из наиболее подходящих для инвестирования активов. В случае отклонения показателей от рекомендуемых параметров клиент получает уведомление с рекомендациями сервиса ребалансировки портфеля.
«Количество пользователей «ВТБ Мои Инвестиции» стремительно растет, по данному показателю мы вошли в число лидеров рынка всего за 2,5 месяца. С помощью нашего приложения тысячи розничных клиентов совершают операции на фондовом, валютном и срочном рынках, отслеживают изменения котировок инструментов и пользуются эксклюзивной профессиональной аналитикой», — комментирует Владимир Потапов, руководитель департамента брокерского обслуживания банка ВТБ — глава ВТБ Капитал Инвестиций.
ВТБ продолжает улучшать функционал приложения, в ближайших планах — добавление новых продуктов и повышение удобства его использования для клиентов с любым опытом инвестирования.
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