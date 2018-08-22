В российских финансовых активах продолжаются «качели»

Валютный рынок вчера болезненно отреагировал на достаточно неожиданное сообщение от ЦБ о возобновлении валютных интервенций (USD/RUB +0.3%, динамика рубля слабее большинства ЕМ валют). Несмотря на это, доходность российских гособлигаций обвалилась сразу на 7-13 бп вдоль кривой ОФЗ, наиболее выраженно, на ее среднем участке. Это первый эпизод выраженного тактического отскока сегмента госдолга после распродажи последних недель — тем более, помогла отмена Минфином первичных аукционов сегодня.

Сегодня в фокусе участников российского рынка останется санкционная тема. Ожидается, что американские власти представят ограничительные меры вследствие «дела Скрипаля», пусть даже на текущем этапе они будут носить во многом технический характер.