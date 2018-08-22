Ещё
В российских финансовых активах продолжаются «качели»
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
67.52
$
67.85
78.25
78.45
Прогноз
20.08 – 27.08
$
68.25
79.85
Индексы и котировки Brent
73.33
–0.03 Золото
1197.88
+0.08 РТС
1069.91
+0.17
Динамика валют
EUR / USD
22.08
1.1585
–0.0025
08.08
1.1610
21.08
16.08
12.08

В российских финансовых активах продолжаются «качели» 

Прайм 1 час назад
Фото: Прайм
Валютный рынок вчера болезненно отреагировал на достаточно неожиданное сообщение от ЦБ о возобновлении валютных интервенций (USD/RUB +0.3%, динамика рубля слабее большинства ЕМ валют). Несмотря на это, доходность российских гособлигаций обвалилась сразу на 7-13 бп вдоль кривой ОФЗ, наиболее выраженно, на ее среднем участке. Это первый эпизод выраженного тактического отскока сегмента госдолга после распродажи последних недель — тем более, помогла отмена Минфином первичных аукционов сегодня.
Сегодня в фокусе участников российского рынка останется санкционная тема. Ожидается, что американские власти представят ограничительные меры вследствие «дела Скрипаля», пусть даже на текущем этапе они будут носить во многом технический характер.
Куда более значимой представляется судьба законодательных инициатив, подготовленных американскими конгрессменами, которая будет решаться осенью. В ходе вчерашних слушаний в комитетах Сената американские законодатели несколько раз подчеркивали, что санкционное давление на Россию должно быть продолжено. Вопрос лишь в том, как сильно принимаемые решения будут координироваться с позицией Казначейства и Госдепартамента США.
Прайм: последние новости
Курс евро колеблется на фоне новостей о встрече представителей КНР и США Индекс Мосбиржи поднялся выше отметки в 2300 пунктов Санкции против России могут быть усилены или частично сняты
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Раскрыты детали триллионного плана правительства67
Российским дачникам добавили головной боли142
Россия подготовила ответ на санкции США209
Названа вероятная минимальная цена на пиво134
Все кончено: россияне бегут из Латвии и Литвы
Видео
00:58
ЦБ и Минфин спасли рубль
Экономика
00:43
Украинцы устроили массовый «побег» в Россию
Экономика
01:14
Опубликован законопроект о санкциях против России
Экономика
14:13
В Совфеде обрадовали российских женщин
Экономика Другое
05:38
«Россия готова»: США введут санкции против «СП — 2»
Экономика Статьи
08:24
Раскрыты детали триллионного плана правительства
Экономика
08:19
Назван ожидаемый размер увеличения пенсий
Личный счет
03:52
Россия нашла замену американской электронике
Экономика
04:15
Российским дачникам добавили головной боли
Недвижимость
01:00
ЦБ перестал бояться за будущее рубля
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение