Почти 28 миллионов рублей потратят на благоустройство сквера имени Грабина

На благоустройство сквера имени героя Грабина в Московском районе потратят 27,7 миллиона рублей. Такую сумму предложила компания «Каштан» из Нововоронежа, которая стала победителем торгов 20 августа. Об этом сообщается на портале госзакупок.

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Кроме ООО «Каштан» в конкурсе участвовали две нижегородские компании: «Стройсервис» и «Автострой 52». Начальная цена контракта составляла 32,18 миллиона рублей. В ходе торгов нововоронежская компания предложила наименьшую стоимость.

На установленную сумму выбранный подрядчик должен благоустроить не только сквер имени Грабина на улице Просвещенской, но и сквер около роддома № 5 в рамках муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды города Нижнего Новгорода».

В ходе комплексных работ подрядчику предстоит устроить тротуары из брусчатки, отремонтировать автодороги и проезды, организовать площадки со специальным водонепроницаемым полиуретановым покрытием, установить бортовые камни, ограждения, создать газон: в том числе выкорчевать пни и посадить деревья-саженцы. Также в сквере появится скейт-площадка.

Подрядчик должен завершить работы до 30 октября.

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