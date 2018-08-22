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Цены на сельхозпродукцию в Китае продолжили расти на прошлой неделе
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Цены на сельхозпродукцию в Китае продолжили расти на прошлой неделе 

ИА Синьхуа 57 минут назад
Пекин, 22 августа /Синьхуа/ — Цены на сельскохозяйственную продукцию в Китае продолжили расти на прошлой неделе, завершившейся 19 августа. Подорожали, в частности, 30 видов овощей и мясо птицы, следует из данных Министерства коммерции.
За неделю индекс цен на сельхозпродукцию вырос на 1 проц., тогда как рост за предыдущую неделю составил 0,8 проц. Также повысился на 0,1 проц. индекс цен на производственные материалы.
Оптовые цены на 30 видов овощей в среднем увеличились на 1 проц., против 1,3 проц. неделей ранее.
В свою очередь свинина, основной вид мяса для китайцев, подорожала на 1,1 проц. по сравнению с предыдущей неделей, говядина и баранина — на 0,1 и 0,2 проц. соответственно. На 7,3 проц. дороже, чем неделю назад, стали яйца.
Доля продуктов питания в китайском индексе потребительских цен — одна треть.
Индекс потребительских цен — важнейший показатель, характеризующий уровень инфляции — в Китае в июле вырос на 2,1 проц. в годовом выражении, что выше июньского показателя — 1,9 проц., свидетельствуют данные Государственного статистического управления. -0-
ИА Синьхуа: последние новости
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