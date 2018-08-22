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В 2018 г. в России соберут 100-105 млн тонн зерна, в том числе 64,4 млн тонн пшеницы
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В 2018 г. в России соберут 100-105 млн тонн зерна, в том числе 64,4 млн тонн пшеницы 

Вести Экономика 54 минуты назад
Фото: Вести Экономика
Москва, 22 августа — «Вести. Экономика». Минсельхоз сохраняет оценку сбора пшеницы в России в этом году на уровне 64,4 млн тонн.
Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев заявил во вторник, что сбор зерна в этом году составит 100-105 млн тонн. По данным на 21 августа, пшеница обмолочена с 59% площадей, собрано 54,2 млн тонн против 59,5 млн тонн на 21 августа прошлого года. Урожайность снизилась до 33,9 ц/га с 42 ц/га годом ранее.
Всего к 21 августа в России собрали 72,5 млн тонн зерна против 77,5 млн тонн к 21 августа прошлого года. Зерно обмолочено с 51,1% засеянных площадей. Урожайность составляет 30,5 ц/га против 38,7 ц/га годом ранее.
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