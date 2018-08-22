Каплан: ставка ФРС станет нейтральной после 3-4 повышений

Глава ФРБ Далласа Роберт Каплан

"Потребуется примерно три или четыре подъема ставки по федеральным кредитным средствам в размере четверти процентного пункта каждая для того, чтобы уровень ставки можно было считать нейтральным", — говорится в его статье, опубликованной перед началом ежегодного симпозиума экономистов и представителей мировых центробанков в Джексон-Хоуле, штат Вайоминг, который проводит Федеральный резервный банк Канзаса.

В настоящее время ставка находится на уровне 1,75-2%. Следовательно, нейтральным Каплан считает уровень примерно в 2,5-2,75%.

По словам главы ФРБ Далласа, после достижения этого уровня руководству ФРС стоит пересмотреть свои прогнозы относительно дальнейшего развития американской экономики и составить новый план действий.

Кроме того Каплан дал позитивную оценку экономике США, указав на хорошие темпы роста ВВП и низкую безработицу. По его прогнозам, уровень безработицы в стране снизится с текущих 3,9% до 3,7% к концу 2018 года и до 3,5% к концу 2019 года.

Инфляция в США останется близкой к таргетируемым 2% к концу года, а затем может несколько вырасти, считает Каплан. Также он отметил, что цены на энергоносители могут увеличиться в ближайшие годы из-за нехватки предложения на рынке.

Роберт Каплан не входит в число голосующих членов Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC) в 2018 году.

Следующее заседание комитета пройдет 25-26 сентября. Подавляющее большинство экономистов и трейдеров ожидают повышения процентной ставки США в марте еще на 0,25 процентного пункта — до 2-2,25%.