Товары массового спроса в Новосибирске умеренно дорожают — эксперты

Это одно из минимальных значений в стране, сообщают в пресс-службе СГУ ЦБ РФ.

Тем не менее, с нового года примерно половина продуктов из потребительской корзины подорожала на 1%. Это полукопченая и варено-копченая колбаса, майонез, конфеты шоколадные, печенье, коньяк, кофе в зернах и молотый. Больше чем на 4% увеличилась стоимость 12% продовольственных товаров. Это рыба и морепродукты. Они выросли в цене из-за весеннего ослабления рубля.

С июля стабилизировались цены на моторное топливо после быстрого роста весной. Но их уровень остается выше прошлогоднего: автомобильный бензин дороже на 12%, дизельное топливо — на 18,2%. Умеренно дорожают товары массового спроса — одежда и белье, обувь, галантерея, парфюмерно-косметические товары, моющие и чистящие средства (от 1,5% до 2,4% в годовом выражении).