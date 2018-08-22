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Товары массового спроса в Новосибирске умеренно дорожают — эксперты
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Товары массового спроса в Новосибирске умеренно дорожают — эксперты 

АиФ-Новосибирск 55 минут назад
Фото: АиФ-Новосибирск
Это одно из минимальных значений в стране, сообщают в пресс-службе СГУ ЦБ РФ.
Тем не менее, с нового года примерно половина продуктов из потребительской корзины подорожала на 1%. Это полукопченая и варено-копченая колбаса, майонез, конфеты шоколадные, печенье, коньяк, кофе в зернах и молотый. Больше чем на 4% увеличилась стоимость 12% продовольственных товаров. Это рыба и морепродукты. Они выросли в цене из-за весеннего ослабления рубля.
С июля стабилизировались цены на моторное топливо после быстрого роста весной. Но их уровень остается выше прошлогоднего: автомобильный бензин дороже на 12%, дизельное топливо — на 18,2%. Умеренно дорожают товары массового спроса — одежда и белье, обувь, галантерея, парфюмерно-косметические товары, моющие и чистящие средства (от 1,5% до 2,4% в годовом выражении).
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