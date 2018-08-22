Инфляция в США может подскочить с 2,9% до 5% в течение полугода

Администрация президента США отсрочила введение санкций на ввоз автомобилей из Канады, Мексики и европейских стран. 23 мая Дональд Трамп попросил министра торговли подготовить доклад о торговых отношениях в сфере автопрома между США и другими странами. Этот доклад до сих пор не готов: он должен выйти до конца августа. Министр торговли отказался назвать точную дату релиза, однако заявил, что отчет пока на втором плане, поскольку стороны хотят прийти к новым соглашениям в сфере торговли. Считаю, что в интересах США договориться о партнерстве в автомобильной промышленности, потому что ситуация меняется кардинально.

Дональд Трамп и его администрация настроены решительно, поэтому инвесторы по-прежнему слышат о новых планах по введению различных ограничений. 21 августа Министерство финансов опубликовало пресс-релиз о санкциях в отношении шести российских судов и ряда небольших компаний, которые обвиняются в торговле энергоресурсами с Северной Кореей. А уже 23 августа станет известно о планах по новым ограничительным мерам. Ожидается, что они будут включать запрет на долларовые займы со стороны России. 7 августа были возобновлены ограничения на экспорт иранской нефти. Последние новости, касавшиеся взаимной торговли между США и КНР, были позитивными, но если они не будут подтверждены официально, то 23 августа пошлины в размере 25% на ввоз китайских товаров на общую сумму $16 млрд будут введены американскими властями.

И это еще не весь список стран, на которые могут быть распространены различные ограничения. При этом картина ясна: скоро США будут готовы вступить в полномасштабную торговую войну. Это может привести к объединению многих стран в противостоянии со Штатами, что навредит американской экономике, которая на сегодня вполне благополучна.

Пока рынок игнорирует данную ситуацию, поскольку все эти факторы были ранее учтены в котировках, однако вскоре может появиться понимание, что торговые пошлины это всерьез и надолго. В этом случае инфляция в США может подскочить с 2,9% до 5% в течение полугода. Это повлечет за собой проблемы в экономике, а также вызовет падение американских фондовых индексов, в том числе и S&P500. При развитии пессимистического сценария он может вернуться к уровню 2400–2500 пунктов. Это означает, что США необходимо восстанавливать контакт со своими партнерами, иначе есть угроза их потерять.