«Яндекс» представит новую метрику для владельцев сайтов

«Яндекс» заменит систему тематического индекса цитирования (тИЦ) на новый индекс качества сайта (ИКС), сообщила пресс-служба компании. Индекс появится на сервисе «Яндекс. Вебмастер» 27 августа.

«Сложно найти владельца сайта, который хотя бы раз в жизни не сравнивал свой тИЦ (тематический индекс цитирования) с чужими. Однако этот знаменитый индекс вот-вот канет в лету. Взамен Яндекс представит новую метрику для владельцев сайтов. Она называется ИКС — индекс качества сайта — и уже со следующей недели будет отображаться вместо него в Яндекс. Вебмастере», — сообщила пресс-служба.

Индекс будет рассчитываться алгоритмом на основе данных «Яндекс. Поиска» и других сервисов «Яндекса». В компании считают, что новый индекс будет точнее отображать ситуацию в выдаче поисковика «Яндекса».