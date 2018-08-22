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«Яндекс» представит новую метрику для владельцев сайтов
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«Яндекс» представит новую метрику для владельцев сайтов 

Rambler News Service 48 минут назад
«Яндекс» заменит систему тематического индекса цитирования (тИЦ) на новый индекс качества сайта (ИКС), сообщила пресс-служба компании. Индекс появится на сервисе «Яндекс. Вебмастер» 27 августа.
«Сложно найти владельца сайта, который хотя бы раз в жизни не сравнивал свой тИЦ (тематический индекс цитирования) с чужими. Однако этот знаменитый индекс вот-вот канет в лету. Взамен Яндекс представит новую метрику для владельцев сайтов. Она называется ИКС — индекс качества сайта — и уже со следующей недели будет отображаться вместо него в Яндекс. Вебмастере», — сообщила пресс-служба.
Индекс будет рассчитываться алгоритмом на основе данных «Яндекс. Поиска» и других сервисов «Яндекса». В компании считают, что новый индекс будет точнее отображать ситуацию в выдаче поисковика «Яндекса».
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