Производственный комплекс ООО «Славянский АПК» выставили на торги за 111 млн рублей

В Краснодарском крае конкурсный управляющий ООО «Славянский АПК» объявил торги по продаже производственно-технологического комплекса предприятия. Информация опубликована на ресурсе Единый федеральный реестр сведений о банкротстве.

Производство расположено в поселке Голубая Нива Славянского района. В состав лота входят здания, оборудование, специализированная техника земельные участки. Начальная цена составляет 111,6 млн рублей. Торги состоятся 1 октября 2018 года. Проводятся они путем повышения стоимости на «шаг аукциона», который составляет 5% от начальной цены продажи лота.

ООО «Славянский АПК» было зарегистрировано в Славянском районе в поселке Голубая Нива в 2005 году. Основной вид деятельности — выращивание однолетних культур. Процедура конкурсного производства в отношении предприятия была введена решением Арбитражного суда Краснодарского края в декабре 2017 года.