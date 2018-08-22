Биржи АТР закрылись разнонаправленно, индексы Китая снизились накануне переговоров с США

Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в среду закрылись без единой динамики, китайские индексы просели в ожидании результатов торговых переговоров между делегациями из КНР и США, свидетельствуют данные бирж.

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 0,7% — до 2714,61 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite — на 1,14%, до 1454,52 пункта. Гонконгский Hang Seng Index вырос на 0,63% — до 27927,58 пункта, корейский KOSPI — на 0,14% — до 2273,33 пункта. Японский Nikkei 225 поднялся на 0,64%, до 22362,55 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — снизился на 0,29%, до 6266 пунктов.

При этом торговая активность в среду была низкой, так как ряд бирж региона, включая индонезийскую, малайзийскую и сингапурскую, были закрыты на праздники.

Объемы торгов на Шанхайской бирже были самыми низкими за полтора года, отмечает агентство Рейтер . Аутсайдерами на торгах стали строительные компании и коммунальные службы.

В среду в Вашингтоне начнутся двухдневные переговоры США и КНР, в ходе которых стороны обсудят противоречия в торговле. Официальный представитель МИД КНР Лу Кан во вторник заявил, что надеется на позитивные результаты встречи. При этом президент США Дональд Трамп , напротив, заявил, что не ожидает много от этих переговоров.

Китай и США с февраля провели четыре раунда переговоров в попытке устранить противоречия в торговой сфере. Однако после последней встречи в Пекине в июне контакты между двумя странами прекратились в силу того, что они не смогли достигнуть какой-либо договоренности по торговым противоречиям, при этом китайская сторона назвала взаимоуступки и отказ от ведения торговой войны предварительными условиями достижения соглашений о торговле.