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Биржи АТР закрылись разнонаправленно
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Биржи АТР закрылись разнонаправленно, индексы Китая снизились накануне переговоров с США 

Прайм 46 минут назад
Фото: globallookpress.com
Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в среду закрылись без единой динамики, китайские индексы просели в ожидании результатов торговых переговоров между делегациями из КНР и США, свидетельствуют данные бирж.
По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 0,7% — до 2714,61 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite — на 1,14%, до 1454,52 пункта. Гонконгский Hang Seng Index вырос на 0,63% — до 27927,58 пункта, корейский KOSPI — на 0,14% — до 2273,33 пункта. Японский Nikkei 225 поднялся на 0,64%, до 22362,55 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — снизился на 0,29%, до 6266 пунктов.
При этом торговая активность в среду была низкой, так как ряд бирж региона, включая индонезийскую, малайзийскую и сингапурскую, были закрыты на праздники.
Объемы торгов на Шанхайской бирже были самыми низкими за полтора года, отмечает агентство Рейтер. Аутсайдерами на торгах стали строительные компании и коммунальные службы.
В среду в Вашингтоне начнутся двухдневные переговоры США и КНР, в ходе которых стороны обсудят противоречия в торговле. Официальный представитель МИД КНР Лу Кан во вторник заявил, что надеется на позитивные результаты встречи. При этом президент США Дональд Трамп, напротив, заявил, что не ожидает много от этих переговоров.
Китай и США с февраля провели четыре раунда переговоров в попытке устранить противоречия в торговой сфере. Однако после последней встречи в Пекине в июне контакты между двумя странами прекратились в силу того, что они не смогли достигнуть какой-либо договоренности по торговым противоречиям, при этом китайская сторона назвала взаимоуступки и отказ от ведения торговой войны предварительными условиями достижения соглашений о торговле.
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