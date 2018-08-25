Дефицит лекарств, запрет полётов и скачки доллара: чем грозят санкции США простым россиянам

1. Слышал о запрете экспорта продукции двойного назначения. А много таких товаров?

Американским компаниям запретят продавать России товары, которые могут быть использованы в военных целях. Речь идёт об оборудовании и комплектующих, применяемых в оборонной промышленности. Эксперты полагают, что среди них будут лазеры, сенсоры и прочие высокотехнологичные изделия электронно-компонентной базы. На самом деле экспорт в Россию продукции двойного назначения ограничили ещё при Бараке Обаме , ввозили её точечно.

Денис Мантуров. — Нам и раньше самую современную электронику никто не продавал. Будем заменять недоступные компоненты собственными, недостающие импортировать из стран Юго-Восточной Азии, — заявил глава Минпромторга России

2. Говорят о блокировке международной помощи. Нам разве кто-то помогает?

— Весьма вероятно, что это примут. Но Россия и так не пользуется в значительной мере никакой международной помощью, — говорит аналитик ГК «ФИНАМ» Алексей Коренев . — По крайней мере со стороны США и государств, присоединившихся к санкциям. Так что, по сути, эта мера носит формальный характер.

3. Американским банкам запретят кредитовать наши финансовые учреждения и предприятия. Кто в итоге пострадает?

— С ноября 2017 года в отношении российских банков действуют ограничения на привлечение финансирования сроком более 14 дней, для российских энергетических компаний — более 60 дней, — напоминает аналитик ИК «Фридом Финанс» Анастасия Соснова . — Полный запрет на финансирование банков и компаний означает невозможность получить средства даже на короткий срок для покрытия кассовых разрывов.

Возросшие издержки банки рано или поздно начнут перекладывать на потребителей, указывают эксперты. Это приведёт к повышению ставок по кредитам, появлению новых комиссий и общего подорожания банковских услуг.

— Сейчас по ряду банков с госучастием, а также предприятий, владельцами которых являются лица из санкционного списка, уже действуют подобные ограничения. Это действительно наносит им определённый вред, — добавляет Алексей Коренев. — Реально неприятным ударом стал бы полный запрет на расчёты в долларах для российских банков с госучастием. Это увеличит их расходы, осложнит расчёты отечественных компаний с западными контрагентами, а также создаст трудности с обслуживанием внешнего долга. Но американские законодатели крайне редко идут на меры, от которых могут пострадать их же предприятия. Думаю, что такой пакет мер отклонят или примут с заметными послаблениями.

4. Могут понизить статус дипломатических отношений. То есть визы перестанут давать и консульства закроют?

— Чаще всего в таких случаях отзывают или высылают послов, назначают вместо них временных поверенных с чуть меньшими полномочиями, — объясняет Анастасия Соснова. — Закрытие консульств и посольств считается крайней мерой. Обычно они продолжают функционировать. Тем более что количество консульств уже сокращено до минимума.

5. Обещают полный запрет на экспорт из США. Неужели ни лекарств, ни медоборудования, ни айфонов больше не увидим?

— Россия импортирует из США, главным образом, машины и оборудование. В прошлом году объём импорта из Штатов составил 5,5 миллиарда долларов. Из них на полтора миллиарда долларов ввезли наземный транспорт, на миллиард — оборудование, включая медицинское, на 700–800 миллионов долларов — электроаппаратуру и устройства, — перечисляет Анастасия Соснова. — Фармацевтической продукции ежегодно ввозится на 500–600 миллионов долларов. Если айфоны можно заказать и в Китае, то полный запрет на экспорт некоторых американских лекарств и медоборудования, не имеющих аналогов, повлечёт ухудшение качества жизни россиян.

6. Российской продукции тоже закроют въезд в США. Интересно, как много мы туда поставляем?

— Большая часть того, что Россия импортирует в США, — продукция не слишком глубокой переработки. В основном сырьевой и металлургический секторы: сталь, алюминий, титан и так далее, — комментирует Алексей Коренев. — По рынкам сбыта сельхозпродукции мы с США не пересекаемся. Товаров с высоким уровнем добавленной стоимости в США импортируется крайне мало. На сталь и алюминий ввели повышенные пошлины. Титан американцы трогать не станут — их авиационная промышленность без него никак не может. Так что меры могут оказаться болезненными для отдельных наших предприятий, но вряд ли будут фатальными для экономики страны. Да и шансы, что под ограничения попадёт весь наш импорт, невелики — невыгодно самим американцам.

7. Российским авиакомпаниям с госучастием закроют воздушное сообщение с США. «Аэрофлот» перестанет летать через океан?

— Да, речь идёт именно об этой авиакомпании. Из-за запрета полётов в Северную Америку выручка крупнейшего российского авиаперевозчика упадёт примерно на шесть процентов. Прибыль тоже снизится, но в чуть меньшей степени. Потому что высвободившийся парк самолётов переориентируют на другие направления, усилив позиции «Аэрофлота» в регионах, — говорит Алексей Коренев. — Шансы, что подобную меру примут, невелики. Во-первых, американские компании практически не летают напрямую в Россию, и это направление полностью покрывается только российским авиаперевозчиком. Во-вторых, в случае действительно существенного обострения отношений с США теоретически у России есть возможность ввести не менее тяжёлые санкции для государств, которые присоединились к американским мерам. Например, закрыть для части авиакомпаний транзитное небо над Россией, что, принимая во внимание величину нашей территории, приведёт к фатальному увеличению затрат на перелёты для них. Так что крайне маловероятно, что утвердят эту часть санкций.

— По последней информации, санкции против «Аэрофлота» могут быть введены лишь в случае, если авиакомпания нарушит правила ввоза продукции, попавшей под санкционные ограничения, — уточняет Анастасия Соснова.

8. А что будет с курсом рубля?

Стоило лишь анонсировать новые санкции, как обрушился рубль и упали акции российских компаний. Курс доллара обновил максимум с ноября 2016-го, евро — максимум весны этого года. Резко — на восемь процентов — спикировали цены на акции «Аэрофлота».

— Сейчас для российской валюты наступил период относительной стабильности, — отмечает Алексей Коренев. — Паника на слухах о санкциях улеглась. Банк России вернулся на рынок, не просто выкупая валюту в рамках бюджетного правила, но и наверстывая упущенное.

В случае введения второго пакета санкций эксперты не видят надёжной опоры для рубля. Но и давать точные прогнозы никто не рискует. Санкции остаются главным фактором давления на рубль: при мягком варианте рубль укрепится, при более жёстком будет падать ниже 70 рублей за доллар. Остаётся пользоваться проверенным правилом — держать яйца в разных корзинах, то есть валютах.

9. Грозят-грозят санкциями… Может, их и не примут?

Первый пакет американских санкций фактически вступил в действие. Второй пакет могут принять через три месяца после начала действия первого, то есть в конце ноября. Американцы откажутся от него только, если Россия выполнит ряд условий США, в том числе даст гарантию не использовать химоружие в будущем. Но со стороны это будет выглядеть как признание вины, так что вряд ли мы услышим подобные заявления от первых лиц нашего государства.