Мантуров: Переход на расчеты в нацвалютах станет ответом на санкции

«Эти ограничения мы стараемся снимать за счет перехода на расчеты в национальных валютах», — заявил он в эфире телеканала «Россия 24». Он также отметил, что видит риски поставок российских товаров на рынки третьих стран из-за новых санкций США. «Риски, о которых я сказал, мы видим, связаны в первую очередь именно с поставкой на рынки третьих стран», — отметил он.

Санкции США могут быть введены в отношении России сегодня, 22 августа. Они предусматривают полный запрет на поставки в Россию электронных устройств и комплектующих двойного назначения.