Мантуров: Переход на расчеты в нацвалютах станет ответом на санкции 

«Эти ограничения мы стараемся снимать за счет перехода на расчеты в национальных валютах», — заявил он в эфире телеканала «Россия 24». Он также отметил, что видит риски поставок российских товаров на рынки третьих стран из-за новых санкций США. «Риски, о которых я сказал, мы видим, связаны в первую очередь именно с поставкой на рынки третьих стран», — отметил он.
Санкции США могут быть введены в отношении России сегодня, 22 августа. Они предусматривают полный запрет на поставки в Россию электронных устройств и комплектующих двойного назначения.
Ранее Денис Мантуров сообщил "Российской газете" о комплексе ответных мер, которые разработаны, чтобы снизить эффект от санкций США для экономики России. Недостающие элементы электроники планируется заменить деталями отечественного производства, или импортировать их из стран Юго-Восточной Азии, рынки которых открыты для России.