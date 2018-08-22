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Чего ждут от первого после IPO финотчета Xiaomi?
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Чего ждут от первого после IPO финотчета Xiaomi? 

Вести Экономика 41 минуту назад
Фото: Вести Экономика
Москва, 22 августа — «Вести. Экономика» Китайский технологический гигант Xiaomi готовится впервые обнародовать квартальную финансовую отчетность в качестве публичной компании. Акции «китайской Apple» испытывает давление на фоне сомнений в успешности долгосрочной бизнес-модели.
По данным аналитиков Thomson Reuters, выручка составит 39,18 млрд юаней ($5,72 млрд). Операционная прибыль прогнозируют на уровне в 3,5 млрд юаней. Аналитики пророчат выход на прибыль в размере 1,7 млрд юаней. В первом квартале 2018-го у компании был убыток в 7,03 млрд юаней
Китайский производитель смартфонов пережил 19-процентное падение котировок с пиковых значений, имевших место в середине июля 2018 года. IPO компании на Гонконгской фондовой бирже прошло по цене 17 гонконгских долларов (около $2,17 на акцию), тогда как Xiaomi называла диапазон в 17-22 гонконгских доллара.
Вендор продал 2,18 млрд своих акций и привлек в общей сложности $5,4 млрд, хотя целевой показатель был $6,1 млрд При такой оценке в IPO рыночная капитализация Xiaomi составила $54 млрд, что является одним из самых высоких показателей для частных технологических компаний, которые вышли на биржу.
Ранее агентство Bloomberg сообщало, что всю компанию инвесторы могут оценить в $100 млрд Затем прогноз по капитализации Xiaomi снижен до $55-70 млрд
В надежде привлечь больше средств Xiaomi позиционировала себя перед инвесторами как быстрорастущая интернет-компания. Аналитики сейчас строят осторожные прогнозы, так как инвесторы обеспокоены напряженными торговыми отношениями между ведущими странами.
В интервью телеканалу Bloomberg руководитель исследований азиатских рынков телекома и интернета в компании CLSA Элинор Ленг сообщила, что рост рынка интернет-сервисов сильно связан с продажами смартфонов, особенно в Китае.
Аналитик Yuanta Securities Джеймс Вэй полагает, что Xiaomi сохранит высокую оценку рыночной стоимости в краткосрочной перспективе, независимо от обстоятельств. «Xiaomi нужна реструктуризация бизнеса в следующем году, потому что китайский рынок насыщен. Повторная корректировка будет неизбежной, поэтому нам нужно быть относительно осторожным», — сообщил эксперт.
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