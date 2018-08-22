Прибыль Xiaomi во II квартале подскочила на 68%

Москва, 22 августа — «Вести. Экономика». Прибыль китайского технологического гиганта Xiaomi Inc во II квартале подскочила на 68,3% на фоне сильных продаж смартфонов, сообщает Reuters

Фото: EPA-EFE/HOW HWEE YOUNG

Это первая финансовая отчетность, представленная Xiaomi после IPO.

Выручка компании в апреле-июне составила 45,24 млрд юаней ($6,58 млрд) по сравнению с 26,88 млрд юаней за аналогичный период прошлого года. Опрошенные Thomson Reuters аналитики прогнозировали выручку в размере 39,18 млрд юаней.

Чистая прибыль во II квартале составила 14,63 млрд юаней ($2,1 млрд) по сравнению с чистым убытком в размере 11,97 млрд юаней годом ранее.

Выручка от продаж смартфонов увеличилась на 58,7% в годовом выражении до 30,5 млрд юаней, несмотря на общее снижение рынка мобильных телефонов. Xiaomi сообщила, что средняя цена продажи устройств также выросла.

Выручка компании на зарубежных рынках выросла более чем вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 16,4 млрд юаней — и составила 36,3% от общей выручки. Дешевые смартфоны Xiaomi стали очень популярными в странах, чувствительных к ценам, таких как Индия.

Xiaomi — один из крупнейших в мире производителей смартфонов. Однако компания сталкивается с интенсивной конкуренцией со стороны других китайских игроков, таких как Oppo, Huawei и Vivo, а также со стороны американской Apple

Xiaomi продолжает развивать новые области своего бизнеса. Выручка в сегменте «умных» устройств и телевизоров в апреле-июне подскочила на 104,3% в годовом выражении до 10,4 млрд юаней.

Выручка от интернет-сервисов выросла на 63,6% в годовом выражении до 4 млрд юаней и составила 9% от совокупной выручки.

Как сообщали «Вести. Экономика», в июне Xiaomi провела первичное публичное размещение своих акций (IPO) по нижней границе определенного ранее ценового диапазона. Компания смогла привлечь $4,7 млрд вместо планируемых ранее $6,1 млрд Стоимость Xiaomi была оценена примерно в $54 млрд

Около 30% вырученных в ходе IPO средств планируется направить на исследования и разработку основной продукции, включая смартфоны, ноутбуки, «умные» телевизоры, колонки и роутеры. Еще столько же будет выделено на расширение и усиление фирменной экосистемы, прежде всего в области IoT, потребительских товаров и сервисов мобильного интернета, включая ИИ.

Другие 30% средств планируется направить на расширение присутствия на мировом рынке, включая наем местных сотрудников в разных странах и инвестиции в партнеров по розничной торговле. Оставшиеся 10% рассматриваются как рабочий капитал и средства на прочие корпоративные расходы.