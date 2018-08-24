В отчетности Xiaomi негативных сторон чуть больше, чем позитивных

Положительные:

— Выручка Xiaomi выросла на 68% — до 45,2 млрд юаней.

— Продажи за пределами КНР выросли на +152% в год — до 36,3% от всех за 2-й квартал 2018 года. Xiaomi входила в топ-5 на 25 рынках смартфонов.

— Скорректированная не по МСФО прибыль выросла на 25,1% в год — до 2116,8 млн юаней.

— Число работающих устройств интернета вещей от Xiaomi выросло на 15% в квартал — до 115 млн Пользователей с более чем 5 девайсами стало 1,7 млн, что на 19% больше по сравнению с предыдущим кварталом.

Негативные:

— Административные расходы Xiaomi выросли на 4469,5% в год и 2147,2% в квартал до 10457 млн юаней благодаря единовременной компенсации акциями основателю компании Лэю Цзюню.

— Маркетинговые расходы увеличились на 48% в квартал и на 81,5% в год до 2075,7 млн юаней, НИОКР на только 23,5% в квартал и 92,8% в год до 1363,9 млн юаней.

— Выручка и себестоимость повысились одинаково, на 31,5% в квартал, соответственно, до 45235,5 млн юаней (+68,3% в год) и 39583,7 млн юаней (+71,9% в год), что не свидетельствует о качестве отчётности.

— Чистый приток наличности во 2-м квартале упал до 968,6 млн юаней с 2520,4 млн юаней.

— Операционная прибыль 3659,3 млн юаней годом ранее сменилась убытком 7592 млн юаней. С учётом повышения стоимости конвертируемых префов (которые не связаны с компенсацией Лэю), на месте убытка 11967 млн юаней годом ранее нарисовалась чистая прибыль 14632,6 млн юаней.

— Доля смартфонов в выручке осталась 67,4% против 67,5%, lifestyle и интернета вещей 22,9% против 22,4%, интернет-услуг 8,8% против 9,4%.

— Услуги в интернет, включая рекламу и потоковое видео, принесли 9% выручки, хоть и выросли на 63,6% — до 4 млрд юаней.

Xiaomi не может прозрачно диверсифицировать бизнес по продаже смартфонов. И хотя сегмент «образа жизни» вырос на 104,3% в год — до 10,4 млрд юаней в квартал, мало кто понимает, как «стиль жизни», который диктуют смартфоны или телевизоры, соотносится со стилем устройств подогрева кружки или велосипедами от Xiaomi. Другой вопрос в том, можно ли считать продолжением всех этих вещей озвученный накануне курс компании на дорогие смартфоны для Азии, то есть на конкуренцию с Samsung и Apple , или это просто вынужденный метод для увеличения выручки от услуг? Но ведь он рискует немножко уменьшить массовость…

Xiaomi пока копирует конкурентов. 5 июня стартовали продажи Mi 8, первого смартфона с тремя технологиями, на которые претендует китайская компания: надавливанием пальцем на дисплей, с двойной частотой GPS, а также «первого Android-смартфона» с 3D-разблокировкой лицом. Такой подход повышает риски споров об интеллектуальной собственности с Apple и Samsung.

В течение следующих 10 лет, число интернет-пользователей вне США может вырасти на 1 млрд, и они в 74 странах присутствия Xiaomi, но отнюдь не факт, что их впечатлит «образ жизни» и стиль от этого бренда, а не от Asus, Huawei, Oppo, Apple, Samsung.