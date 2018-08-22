Необеспеченные кредиты опасны для банков и разоряют население

В России необеспеченные кредиты ставят под удар банки и разоряют население

Eurasianet ( США ). Рост необеспеченного кредитования российских граждан, составляющего около трети всех выданных займов, обеспокоил финансовые власти, и Центробанк решил с осени 2018 года искусственно ограничить его, обезопасив по крайней мере банки, пишет).

Проблемы самих граждан, которые порождены закредитованностью в условиях недостаточных доходов, уже начали проявляться. Растет количество высокорискованных заемщиков, а также число признанных банкротами физлиц.

Причем даже платежеспособные граждане, понабравшие необеспеченных кредитов, становятся более чувствительными к возможным негативным изменениям в экономике. Если они произойдут, даже хороший заемщик может стать проблемным, говорят банкиры.

Масштабы проблемы

Центробанк обнаружил «избыточную активность» в сфере необеспеченного потребительского кредитования (займы и кредитные карты). За один год, к 1 июля 2018 года, задолженность по таким займам выросла на 17,1%, при этом в апреле-июне среднемесячная задолженность в годовом выражении выросла на 20,3% с устраненной сезонностью, следует из данных ЦБ.

Абсолютные данные по беззалоговым кредитам Центробанк не публикует. Общий объем розничных кредитов с начала 2018 года к 1 июля составил 5,5 триллиона рублей, хотя в этот же день 2017 года он составлял 4 триллиона, в 2016 году — 3,3 триллиона.

По оценке представителей аналитической компании Standard & Poor's, кредиты без обеспечения сейчас занимают около трети всех кредитов, выданных физлицам. Растет закредитованность населения, которая очень неравномерно распределена по регионам и социальным группам. При сохранении высоких темпов роста таких кредитов банки могут начать терять деньги из-за неплатежей в 2019-2020 годах, считает директор направления «финансовые институты» S&P Сергей Вороненко

В составе необеспеченных кредитов во втором квартале 2018 года наблюдается рост более крупных займов (более 500 тысяч рублей) и сокращение небольших кредитов (до 30 тыс. рублей), говорится в сообщении Национального бюро кредитных историй (НБКИ). В частности, крупных займов стало на 37% больше (388 тысяч кредитов) в сравнении со вторым кварталом прошлого года, мелких — на 31,3% меньше (1,2 миллиона кредитов).

По словам руководителей Тинькофф банка и Ренессанс кредита, кредиты большими суммами и на большой срок представляют собой наибольшую опасность. При смене экономического цикла даже хороший заемщик может стать неплатежеспособным, считают они.

Несмотря на рост крупных займов, усиление конкуренции банков в сфере потребительского кредитования все же должно будет вскоре привести к наращиванию клиентской базы за счет заемщиков с более низкими доходами, что также приведет к увеличению рисков в банковской среде, считают в Standard & Poor's.

Рост необеспеченного кредитования может привести к «негативным тенденциям в банковском секторе и в экономике в целом», говорится в обзоре ЦБ. В частности, за ростом кредитования не поспевают доходы населения и объемы денежных резервов, которые банки держат в ЦБ на случай невозврата кредитов. Данный факт увеличивает чувствительность заемщиков к возможным изменениям в экономике и ослабляет надежность банков, в которых высокая доля необеспеченных займов.

Микрозаймы растут за счет бедных

Наряду с необеспеченным кредитованием растут выдачи на рынке микрозаймов (небольших займов «до зарплаты» и на покупку потребительских товаров), которые точно так же выдаются без залога. По данным НБКИ, за первый квартал 2018 года общий объем непогашенных (действующих) микрозаймов вырос на 10% (до 181,2 млрд рублей). Во втором квартале населению выдали еще 26,3 миллиарда.

Больше всего займов в денежном выражении во втором квартале получили жители Москвы и Московской области, однако самая серьезная динамика их выдачи наблюдалась в более бедных регионах, что демонстрирует у их жителей, по-видимому, более острую потребность в деньгах. Так, на 60-85% выросла выдача займов во Владимирской, Смоленской, Мурманской и Белгородской областях.

Рост микрокредитования не такой быстрый, как в сфере банковского потребительского кредитования, говорит гендиректор НБКИ Александр Викулин . Это связано с тем, что микрозаймами пользуются, в основном, «высокорискованные сегменты заемщиков», которых сравнительно не так много.

Закредитованность губит заемщиков

Избыточная закредитованность населения может привести к проблемам не только у банков и микрофинансовых организаций, но и у самих граждан. Признаки этих проблем уже проявляются в области банкротства физических лиц и индивидуальных предпринимателей. По состоянию на апрель 2018 года, в России 8,1 миллиона человек имели просрочку платежей сроком более трех месяцев, не считая граждан-банкротов.

Наконец, о проблемах у населения свидетельствует рост доли высокорискованных заемщиков. Согласно исследованию ОКБ, число таких обратившихся за кредитом граждан (у кого за последний год была трехмесячная просрочка) выросло с 9% в 2016 году до 14% в 2017-м. Сильнее всего доля «плохих» заявителей выросла в сфере кредитов наличными, а также в области автокредитования. Наличные деньги им нужны для покрытия повседневных расходов и для погашения существующих кредитов, по которым уже есть просрочки, считает гендиректор ОКБ Даниэль Зеленский

Как спасать банки и население

Чтобы обезопасить банки, ЦБ с октября 2018 года решил ввести в сфере необеспеченного кредитования шкалу повышенных коэффициентов риска, которые учитываются при расчете норматива достаточности капитала. Говоря простым языком, это означает, что чем больше риск определенного кредита, тем больше банку потребуется собственного капитала, чтобы его выдать. Таким образом ЦБ хочет ограничить банки от избыточного кредитования.

Представитель Росгосстрах-банка сказал газете «Известия» , что излишняя рискованность банков ведет к невозвратам долгов, которые, в свою очередь, приводят к повышению отчислений в резервы. Это давит на капитал банка, что создает прямой риск лишиться лицензии.

По словам зампреда Центробанка Василия Поздышева, регулятор решил повысить коэффициенты не так жестко, как планировал, однако взамен Центробанк ждет от Ассоциации банков России новых предложений по ограничению необеспеченного кредитования, которые необходимо будет утвердить до конца 2018 года. Если бы ЦБ ввел те коэффициенты, которые хотел изначально, некоторые кредитные организации вынуждены были бы сократить объемы необеспеченного кредитования в пять раз, сказал глава Ассоциации банков России Анатолий Аксаков

О методах по спасению самих граждан финансовые власти не объявляли. Ограничение кредитования со стороны банков вряд ли поможет населению, поскольку при отказе в банковском обслуживании заемщики обычно идут в микрофинансовые организации. Согласно опросу микрофинансовой организации MoneyMan, отказ в выдаче банковского кредита — самая распространенная причина, по которой за микрозаймом обращаются по крайней мере пожилые люди.

Так что гражданам очевидно придется спасать себя самим.