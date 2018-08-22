«АльфаСтрахование» и «Согаз» застраховали самолеты «Аэрофлота» на $16 млрд 

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. "АльфаСтрахование" и "Согаз" застраховали 353 самолета авиакомпании «Аэрофлот» и ее дочерних перевозчиков «Победа», «Россия» и «Аврора» на общую сумму в $16 млрд, говорится в сообщении «Согаза».
"Ответственность авиаперевозчиков застрахована в соответствии с международной практикой авиационного страхования и в объеме, соответствующем уровню крупнейших мировых авиаперевозчиков", — отметил страховщик.
Кроме того, была застрахована гражданская ответственность компании по техническому обслуживанию и ремонту «А-техникс», которая входит в группу «Аэрофлот».
В группу «Аэрофлот» входят авиакомпании «Аэрофлот», «Россия», «Победа» и «Аврора». Контрольный пакет акций «Аэрофлота» (51,2%) принадлежит государству в лице Росимущества, ГК «Ростех» принадлежит 3,5% акций, институциональным инвесторам — 39,6%.