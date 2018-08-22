«АльфаСтрахование» и «Согаз» застраховали самолеты «Аэрофлота» на $16 млрд

"Ответственность авиаперевозчиков застрахована в соответствии с международной практикой авиационного страхования и в объеме, соответствующем уровню крупнейших мировых авиаперевозчиков", — отметил страховщик.

Кроме того, была застрахована гражданская ответственность компании по техническому обслуживанию и ремонту «А-техникс», которая входит в группу «Аэрофлот».