Ещё
«АльфаСтрахование» и «Согаз» застраховали самолеты «Аэрофлота» на $16 млрд
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
67.55
$
67.93
78.30
78.65
Прогноз
27.08 – 03.09
$
67.60
76.59
Индексы и котировки Brent
73.65
–0.08 Золото
1197.05
+0.01 РТС
1069.91
+0.17
Динамика валют
EUR / USD
22.08
1.1595
–0.0016
08.08
1.1610
21.08
16.08
12.08

«АльфаСтрахование» и «Согаз» застраховали самолеты «Аэрофлота» на $16 млрд 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. "АльфаСтрахование" и "Согаз" застраховали 353 самолета авиакомпании «Аэрофлот» и ее дочерних перевозчиков «Победа», «Россия» и «Аврора» на общую сумму в $16 млрд, говорится в сообщении «Согаза».
"Ответственность авиаперевозчиков застрахована в соответствии с международной практикой авиационного страхования и в объеме, соответствующем уровню крупнейших мировых авиаперевозчиков", — отметил страховщик.
Кроме того, была застрахована гражданская ответственность компании по техническому обслуживанию и ремонту «А-техникс», которая входит в группу «Аэрофлот».
В группу «Аэрофлот» входят авиакомпании «Аэрофлот», «Россия», «Победа» и «Аврора». Контрольный пакет акций «Аэрофлота» (51,2%) принадлежит государству в лице Росимущества, ГК «Ростех» принадлежит 3,5% акций, институциональным инвесторам — 39,6%.
ТАСС: последние новости
Ностальгия по "большому брату". Брюссель устал от американских игр в санкции Минэнерго США продаст 11 млн баррелей нефти из своего резерва Представитель Вексельберга заявил, что у бизнесмена нет счетов на Кипре
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российским дачникам добавили головной боли173
Раскрыты детали триллионного плана правительства94
Доллар и евро преодолели психологическую отметку104
Россия решила напугать США рублем8
Все кончено: россияне бегут из Латвии и Литвы73
Видео
00:58
ЦБ и Минфин спасли рубль
Экономика
00:43
Украинцы устроили массовый «побег» в Россию
Экономика
01:14
Опубликован законопроект о санкциях против России
Экономика
14:13
В Совфеде обрадовали российских женщин
Экономика Другое
00:28
Доллар и евро преодолели психологическую отметку
Рынки
05:38
«Россия готова»: США введут санкции против «СП — 2»
Экономика Статьи
08:24
Раскрыты детали триллионного плана правительства
Экономика
08:19
Назван ожидаемый размер увеличения пенсий
Личный счет
03:52
Россия нашла замену американской электронике
Экономика
04:15
Российским дачникам добавили головной боли
Недвижимость
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение