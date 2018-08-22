Рубль: улучшение глобального аппетита к риску

Критические комментарии в адрес политики ФРС , прозвучавшие из уст президента Трампа, подтолкнули доллар вниз, в результате чего индекс DXY по итогам вчерашней сессии закрылся в минусе на 0,7%. Среди валют основных торговых партнеров США выделялась японская иена, подешевевшая относительно доллара на 0,2%, что, на наш взгляд, может свидетельствовать о том, что процесс закрытия позиций carry trade в валютах развивающихся стран начал замедляться. Глобальные рынки акций закрылись ростом, а индекс S&P 500 обновил исторический максимум, и таким образом нынешний восходящий тренд на американском рынке стал самым продолжительным за всю его историю. Индекс MSCI EM прибавил 1,0%. Рынок американских казначейских обязательств оказался под влиянием двух разнонаправленных факторов: с одной стороны, улучшение рыночных настроений привело к снижению спроса на защитные активы, с другой — инвесторы начали опасаться, что Федрезерв может действительно смягчить свою позицию в отношении дальнейшего повышения ставок. В итоге кривая американского госдолга вчера сместилась примерно на 1 бп вверх. Доходности немецких Bunds выросли на 3–4 бп. Спреды итальянских облигаций продолжили сужаться на новостях о том, что агентство Moody's продлило сроки пересмотра рейтинга страны.

Валюты развивающихся рынков вчера в основном также двигались вверх. Южноафриканский ранд укрепился на 0,9%, мексиканское песо — на 0,3%. Турецкая лира закрылась без изменений. Корейская вона и тайский бат прибавили 0,4% и 0,9% соответственно, китайский юань вырос на 0,2%. Иначе обстояли дела на бразильском валютном рынке: реал ослаб почти на 2,0%, после того как данные опросов общественного мнения показали, что уровень неопределенности накануне предстоящих президентских выборов достиг максимума за последние несколько десятков лет.

Рубль начал вчерашнюю сессию укреплением, однако уже вскоре развернулся в сторону снижения. Поводом для этого послужили данные, опубликованные Банком России , из которых следует, что в минувшую пятницу регулятор возобновил покупку валюты в рамках бюджетного правила, за день купив валюты на 17,5 млрд руб. (согласно озвученным в начале месяца расчетам Минфина , среднедневной объем покупки в текущем периоде должен составить 16,7 млрд руб.). Кроме того, вчера в Сенате США начались слушания по вопросу введения санкций, однако связанные с этим новости не оказали существенного влияния на ход вчерашних торгов. К середине дня курс USDRUB достиг отметки 67,6, но затем начал понемногу корректироваться вниз, и в итоге закрытие произошло на отметке 67,17 (рубль ослаб на 0,3%). Торговая активность была довольно высокой: объем сделок в USDRUB TOM на Московской бирже составил 3,8 млрд долл.

На наш взгляд, сегодня мы можем увидеть рост предложения валюты со стороны экспортеров, чему есть две причины: во-первых, до начала налогового периода остается всего три рабочих дня, а во-вторых, ЦБ зафиксировал курс доллар/рубль на сегодня на относительно низком уровне.