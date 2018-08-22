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Неизбежный рост цен на колбасу прогнозируют в Ростовской области
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Неизбежный рост цен на колбасу прогнозируют в Ростовской области 

АиФ Ростов 53 минуты назад
Фото: АиФ Ростов
Национальный союз мясопереработчиков обратился к властям страны с просьбой повлиять на торговые сети, чтобы те согласились на новые цены реализуемой продукции.
Производители обеспокоены резким подорожанием свинины до 50%, а это основное сырье в производстве колбас. Поэтому предприятия работают в себе в убыток.
«Повышение стоимости готовой продукции неизбежно. Это не первый случай бесконтрольного роста цен, подобные факты наблюдались и в 2016 году, хотя и в меньших масштабах. Чтобы избежать подобных ситуаций, необходимо участие в процессе государственных контролирующих органов», — поделился исполнительный директор ростовского «Тавра» Александр Ремета.
По информации специалистов, цены на сырье ощутимо растут последние три месяца. Эта тенденция продолжилась и в августе. Стоимость основных видов сырья достигла пиковых, максимальных исторических значений. В связи с этим и прямые затраты в сырьевой части также максимальны. Чтобы это не отразилось на финансовом результате производителей, необходимо поднять стоимость продукции на 5-8%.
По данным Ростовстата в мае 2018 года в донской столице свинина в среднем стоила 239,28 рубля за килограмм, а в августе — уже 256,98 рубля за кило.
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