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Миронов: США готовы объявить экономическую войну всему миру
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Миронов: США готовы объявить экономическую войну всему миру 

Парламентская газета 31 минуту назад
Фото: Парламентская газета
Своими санкциями США противопоставляют себя не только России, но и всему миру, заявил лидер фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов, комментируя новые антироссийские меры со стороны Америки.
Американские власти заблокировали российские активы на сотни миллионов долларов и ввели запрет на экспорт в РФ высокотехнологичной продукции. Поводом для нового санкционного витка стал инцидент в Солсбери.
«Чем больше санкций вводят против России, чем более вздорные поводы при этом используются, тем меньше рычагов влияния остаётся у самих наших западных «партнёров», — сказал Сергей Миронов. — Нас подводят к ситуации, когда России нечего терять: незачем дорожить отношениями, которых нет, обязательствами, которые не соблюдаются».
По его словам, новые санкции отражают не только кризис в отношениях между Россией и США.
Сергей Миронов считает, что фактически Соединённые Штаты готовы объявить экономическую войну не только России, но и всему миру. Ужесточается секционная политика в отношении Ирана, принимаются жёсткие протекционистские меры США против европейских и китайских компаний.
«США очевидно стремятся к абсолютному мировому экономическому господству, — отметил Миронов. — Но история учит, что любые поползновения к мировому господству в любой сфере всегда заканчиваются крахом». Он считает, что в этих условиях нужно реагировать не столько на конкретные действия, сколько на политику США в целом, просчитывая долгосрочные последствия.
22 августа США запретили поставку в Россию продукции двойного назначения, товаров и технологий, связанных со сферой национальной безопасности США, а также поставки электроники, компонентов и технологий из нефтегазовой отрасли. Через три месяца планируется принять более серьёзные санкции, предусматривающие сокращение или приостановку дипломатических отношений, запрет на экспорт в Россию всех американских товаров, кроме продовольственных. Предлагается запретить импорт российской нефти и нефтепродуктов и лишить российские государственные авиакомпании права на посадку самолётов в США.
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