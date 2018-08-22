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Bloomberg (США): Российский Центробанк продолжает закупать золото в ожидании ужесточения санкций
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Bloomberg (США): Российский Центробанк продолжает закупать золото в ожидании ужесточения санкций 

ИноСМИ 46 минут назад
Фото: ИноСМИ
Россия добавила 26, 1 тонны золота к своим запасам за последний месяц, сообщает Блумберг со ссылкой на данные МВФ. Благодаря этому она довела свой золотой резерв до 2 тысяч 170 тонн. По данным веб-сайта ЦБ РФ, российский золотой запас в конце месяца оценивался в 77,4 миллиарда долларов.
За апрель и май Россия сократила свои запасы векселей, облигаций и долговых обязательств США примерно на четыре пятых и докупила золота, что наталкивает на мысль, что русские сбрасывают американские активы, чтобы защитить себя от растущего риска более суровых санкций. Золото является «100-процентной гарантией от юридических и политических рисков», — сказал тогда первый заместитель губернатора Центрального банка Дмитрий Тулин.
«Путин сделал очень умный шаг, — сказал в интервью Джим Рикардс (Jim Rickards), автор и редактор бюллетеня «Стратегическая разведка». — Россия в состоянии финансовой войны. Она сбрасывает американскую валюту и закупается золотом. Это защищает ее от замораживания ее долларовых активов и от санкций».
Давление на Россию нарастает, поскольку США усиливают санкции, и главный дипломат Великобритании Джереми Хант во вторник призывал ЕС последовать примеру американцев.
«Американцы используют доллар США, как оружие, и Россия поступает абсолютно верно, диверсифицируя свои валютные запасы, — сказал Джон Мейер, один из партнеров в инвестиционно-консалтинговой компании SP Angel в Лондоне. — Золото — это самая лучшая ликвидная инвестиция, если вы не хотите быть в заложниках у доллара».
ИноСМИ: последние новости
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