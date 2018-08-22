Bloomberg (США): Российский Центробанк продолжает закупать золото в ожидании ужесточения санкций

Россия добавила 26, 1 тонны золота к своим запасам за последний месяц, сообщает Блумберг со ссылкой на данные МВФ . Благодаря этому она довела свой золотой резерв до 2 тысяч 170 тонн. По данным веб-сайта ЦБ РФ, российский золотой запас в конце месяца оценивался в 77,4 миллиарда долларов.

Дмитрий Тулин. За апрель и май Россия сократила свои запасы векселей, облигаций и долговых обязательств США примерно на четыре пятых и докупила золота, что наталкивает на мысль, что русские сбрасывают американские активы, чтобы защитить себя от растущего риска более суровых санкций. Золото является «100-процентной гарантией от юридических и политических рисков», — сказал тогда первый заместитель губернатора Центрального банка

«Путин сделал очень умный шаг, — сказал в интервью Джим Рикардс (Jim Rickards), автор и редактор бюллетеня «Стратегическая разведка». — Россия в состоянии финансовой войны. Она сбрасывает американскую валюту и закупается золотом. Это защищает ее от замораживания ее долларовых активов и от санкций».

Давление на Россию нарастает, поскольку США усиливают санкции, и главный дипломат Великобритании Джереми Хант во вторник призывал ЕС последовать примеру американцев.