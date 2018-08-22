В преддверии санкций Центробанк массово скупает золото

В преддверии новых, более жестких санкций США российский Центробанк увеличил скупку золота, сообщает Bloomberg . Так, по данным МВФ , в июле ЦБ РФ закупил 26,1 тонны желтого металла, доведя свои запасы до 2 170 тонн. В последний раз Россия покупала так много золота за один месяц в ноябре 2017 года.

Еще весной 2018-го Россия сократила запасы ценных бумаг США и начала скупать золота. Агентство предполагает, что ЦБ сбрасывает американские активы, чтобы защитить себя от риска более суровых санкций. Ведь по-мнению первого заместителя главы ЦБ Дмитрия Тулина , золото является «100-процентной гарантией от юридических и политических рисков». С финансистом согласны и американские эксперты.

"Это очень умный шаг Путина, — считает редактор информационного бюллетеня «Стратегическая разведка» Джим Рикардс, — Россия находится в состоянии финансовой войны и поэтому скупает золото. Этот шаг спасет ее от санкций".