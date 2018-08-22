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В преддверии санкций Центробанк массово скупает золото
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В преддверии санкций Центробанк массово скупает золото 

Вести.Ru 46 минут назад
Фото: Вести.Ru
В преддверии новых, более жестких санкций США российский Центробанк увеличил скупку золота, сообщает Bloomberg. Так, по данным МВФ, в июле ЦБ РФ закупил 26,1 тонны желтого металла, доведя свои запасы до 2 170 тонн. В последний раз Россия покупала так много золота за один месяц в ноябре 2017 года.
Еще весной 2018-го Россия сократила запасы ценных бумаг США и начала скупать золота. Агентство предполагает, что ЦБ сбрасывает американские активы, чтобы защитить себя от риска более суровых санкций. Ведь по-мнению первого заместителя главы ЦБ Дмитрия Тулина, золото является «100-процентной гарантией от юридических и политических рисков». С финансистом согласны и американские эксперты.
"Это очень умный шаг Путина, — считает редактор информационного бюллетеня «Стратегическая разведка» Джим Рикардс, — Россия находится в состоянии финансовой войны и поэтому скупает золото. Этот шаг спасет ее от санкций".
По сообщению РИА Новости, цена на золото стремительно растет. Так, 22 августа цена декабрьского фьючерса на нью-йоркской бирже Comex выросла на 1,9 доллара до 1201,9 доллара за тройскую унцию.
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