Михаил Делягин: Как накапливают «заначку» для госпереворота

Федеральный бюджет продолжает буквально захлебываться от денег. Благодаря потрясающему занижению мировых цен на нефть при его составлении сверхдоходы составили за первые семь месяцев 2018 года более 885 млрд руб. — 8,4% от их общей суммы.

При запланированных на год доходах в 17,38% ВВП доходы января-июля составили 18,98% ВВП. В то же время расходы недофинансируются, хотя и в относительно небольших масштабах (более 226 млрд руб., или 2,5%): при намеченных на год 16,89% ВВП реальное финансирование составило в январе-июле 16,48% ВВП.

В результате сочетания сверхдоходов и недофинансирования профицит первых семи месяцев 2018 года составил оглушительные 1,4 трлн. руб. (2,5% ВВП) — при том, что годовой бюджет предусматривает профицит лишь в 482 млрд руб. (0,5% ВВП). В июле профицит вообще достиг фантастических 5% ВВП — 435,6 млрд руб.

При этом захлебывающийся от денег бюджет еще и берет деньги взаймы (только в июле чистое внутреннее заимствование составило 141 млрд руб.). В результате неиспользуемые остатки средств бюджета выросли в июле на 529 млрд руб., а с начала года — свыше 2,4 трлн. — и составили астрономические 8,6 трлн. руб., более половины годовых доходов.

Из этих 8,6 трлн. руб. в Фонде национального благосостояния (созданном в 2007 году специально для покрытия дефицита Пенсионного фонда) находится 4,8 трлн. руб. Из них в валютной форме — 22,11 млрд долл., 20,75 млрд евро, 4,37 млрд фунтов стерлингов.

Остальные 3,8 трлн. руб. «бюджетных резервов» выведены за рамки Фонда национального благосостояния и, вероятно, лежат на счетах Казначейства либо используется без явного отражения в официальной публичной отчетности Минфина

Обескровливание России фактически замораживанием ее денег в бюджете дополняется вопиющей неравномерностью расходов по различным статьям: за январь-июль финансирование годовых расходов колеблется от 72,6% (охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания) до 8,0% (не что-нибудь, а дошкольное образование!) Дурным анекдотом выглядит большая приоритетность для правительства прикладных научных исследований в сфере ЖКХ по сравнению с аналогичными исследованиями в области национальной безопасности и правоохраны: первые профинансированы на 68,1%, вторые — лишь на 31,4%.

Официальная отчетность Минфина свидетельствует: либеральный клан, служащий глобальным финансовым монополиям и контролирующий социально-экономический блок российского государства, накапливает колоссальные ресурсы, не позволяя использовать их на нужды России, и дестабилизирует ее как блокированием развития, так и крайней неравномерностью и неритмичностью бюджетных расходов.

На фоне действий, производящих впечатление развязывания против нашей страны холодной войны: кражи пенсионного возраста, повышения НДС, удорожания бензина при помощи «налогового маневра», массового блокирования счетов физлиц по откровенно вздорным поводам, продолжения повышения налоговых выплат на недвижимость, штрафов против дачников, блокирования экономического развития запредельно дорогими кредитами и фактическим запретом кредитования реального сектора завышением нормативов риска, — это производит впечатление подготовки государственного переворота (доведением народа до Майдана) и концентрации ресурсов для нужд новой власти (в условиях падения текущих доходов бюджета, естественного для условий госпереворота).

Накопление резервов в бюджете напоминает формирование «заначки» для тех, кто инициировал повышение пенсионного возраста и, возможно, намерен править Россией после замены Путина. Ведь не только после повышения пенсионного возраста, но и в случае отмены этой меры без публичного демонстративного наказания ее инициаторов нынешняя власть будет восприниматься народом как его прямой враг и, лишенная опоры, будет сметена первым же серьезным ударом.

Всякий госпереворот естественным образом сталкивается с разрушением или хотя бы дезорганизацией всей системы госуправления. Помимо других проблем, это порождает падение доходов и финансовый кризис. Российские либералы, похоже, решили эту проблему: накопленные резервы позволяют при смене власти не только избежать финансового кризиса, но при желании даже резко ускорить экономическое развитие и уровень социальной обеспеченности. Это позволит наглядно и убедительно продемонстрировать «народный» характер новой власти и ее служение интересам общества, — в отличие от власти старой.

Для понимания ее перспектив достаточно представить себе, что в марте 2014 года у «майданных» властей Киева имелись бы бюджетные резервы, позволяющие полгода вообще не собирать никаких налогов, а международные резервы вдвое превышали бы необходимый для гарантированной стабильности гривны уровень (по международно признанному критерию Редди).

Повышение пенсионного возраста разрушило «крымский консенсус» — и высшее политическое руководство не демонстрирует признаков желания его восстановления. Это производит впечатление броска либерального клана к власти, — по сути, начала государственного переворота.

Инструментом переворота может стать дезорганизация повседневной жизни граждан России — признаки которой наглядно демонстрирует нам даже официальная отчетность по исполнению федерального бюджета.

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