Акции «Мечела» резко подорожали после публикации отчетности

Акции "Мечела" , избежавшего банкротства в 2016 г., сегодня резко подорожали на 6% после публикации отчетности: чистая прибыль группы "Мечел" по МСФО, относящаяся к акционерам, в I полугодии 2018 г. снизилась на 6% по сравнению с аналогичным периодом 2017 г. до 4,7 млрд руб. Рынок ожидал худших результатов.

Прибыль во II квартале снизилась до 1,4 млрд с 3,3 млрд руб. в I квартале 2018 г.

Через 15 минут рост стоимости обыкновенных акций "Мечела" замедлился до 5%. При этом индекс Мосбиржи рублевой стоимости акций российских компаний рос на 0,4%.

"Мечел", которого кредиторы затаскали по судам с 2014 г., грозя банкротством, в 2016 г. улучшил свое финансовое положение. Компания подписала соглашения о реструктуризации долгов и по итогам 2016 г. впервые с 2011 г. получила чистую прибыль в размере 7,1 млрд руб. по МСФО, сообщали "Вести. Экономика"

Чистая прибыль "Мечела" по МСФО выросла в 2017 г. на 62% в годовом выражении до 11,557 млрд руб. против 7,126 млрд руб. в 2016 г.

В 2017 г. "Мечел" произвел 4,274 млн тонн стали против 4,252 млн тонн в 2016 г., 4,029 млн тонн чугуна (4,053 млн тонн в 2016 г.) и 20,638 млн тонн угля (22,683 млн тонн в 2016 г.).

Производство рельсового проката, балки и фасонного профиля увеличилось в пошлом году до 636 тыс. тонн против 517 тыс. тонн в 2016 г.