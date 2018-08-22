Ещё
Суд оставил в силе штрафы челябинским чиновникам за нарушения на аукционе на ремонт дорог
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
67.77
$
68.19
78.91
78.90
Прогноз
27.08 – 03.09
$
65.95
75.12
Индексы и котировки Brent
73.88
–0.01 Золото
1198.84
–0.06 РТС
1060.15
–0.06
Динамика валют
EUR / USD
22.08
1.1608
–0.0002
08.08
1.1610
21.08
16.08
12.08

Суд оставил в силе штрафы челябинским чиновникам за нарушения на аукционе на ремонт дорог 

ТАСС 1 час назад
ЧЕЛЯБИНСК, 22 августа. /ТАСС/. Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд в Челябинске признал законными штрафы, которые наложило управление ФАС России по региону на трех чиновников областного Миндортранса за нарушения при проведении аукциона по ремонту дорог на 554 млн рублей. Об этом в среду сообщили журналистам в пресс-службе управления антимонопольного органа.
Аукцион по ремонту дорог в Красноармейском, Каслинском и Кунашакском районах Челябинской области с начальной ценой контракта в 554 млн рублей проходил весной 2017 года. Его проводило региональное министерство дорожного хозяйства и транспорта. УФАС России по области установило, что до торгов в нарушение норм не был допущен один из участников, и потребовало результаты аукциона отменить. Министерство предписание антимонопольщиков не выполнило, контракт получила компания «Южуралмост», а решение об отмене торгов было обжаловано в судебном порядке.
"Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд отказал Министерству дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области в удовлетворении требований о признании решения и предписания (о наложении штрафов на чиновников — прим. ТАСС) Челябинского УФАС России недействительными. Ранее аналогичное решение вынес Арбитражный суд Челябинской области", — говорится в сообщении.
Согласно решению УФАС, каждый из трех членов аукционной комиссии оштрафован за нарушения при проведении торгов на 30 тыс. рублей. За неисполнение предписания об отмене торгов — еще на 50 тыс. рублей.
ТАСС: последние новости
Акции "Мечела" на Мосбирже подорожали более чем на 5% после выхода отчета компании Курс доллара вырос до 67,23 рубля Минэнерго США продаст 11 млн баррелей нефти из своего резерва
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Рубль рухнул еще ниже219
Российским дачникам добавили головной боли180
Доллар и евро преодолели психологическую отметку104
США добрались до денег россиян669
Все кончено: россияне бегут из Латвии и Литвы73
Видео
00:28
Рубль рухнул еще ниже
Рынки
00:58
ЦБ и Минфин спасли рубль
Экономика
00:43
Украинцы устроили массовый «побег» в Россию
Экономика
01:14
Опубликован законопроект о санкциях против России
Экономика
14:13
В Совфеде обрадовали российских женщин
Экономика Другое
00:28
Доллар и евро преодолели психологическую отметку
Рынки
05:38
«Россия готова»: США введут санкции против «СП — 2»
Экономика Статьи
08:24
Раскрыты детали триллионного плана правительства
Экономика
08:19
Назван ожидаемый размер увеличения пенсий
Личный счет
03:52
Россия нашла замену американской электронике
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение