Суд оставил в силе штрафы челябинским чиновникам за нарушения на аукционе на ремонт дорог

ЧЕЛЯБИНСК, 22 августа. / ТАСС /. Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд в Челябинске признал законными штрафы, которые наложило управление ФАС России по региону на трех чиновников областного Миндортранса за нарушения при проведении аукциона по ремонту дорог на 554 млн рублей. Об этом в среду сообщили журналистам в пресс-службе управления антимонопольного органа.

Аукцион по ремонту дорог в Красноармейском, Каслинском и Кунашакском районах Челябинской области с начальной ценой контракта в 554 млн рублей проходил весной 2017 года. Его проводило региональное министерство дорожного хозяйства и транспорта. УФАС России по области установило, что до торгов в нарушение норм не был допущен один из участников, и потребовало результаты аукциона отменить. Министерство предписание антимонопольщиков не выполнило, контракт получила компания «Южуралмост», а решение об отмене торгов было обжаловано в судебном порядке.

"Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд отказал Министерству дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области в удовлетворении требований о признании решения и предписания (о наложении штрафов на чиновников — прим. ТАСС) Челябинского УФАС России недействительными. Ранее аналогичное решение вынес Арбитражный суд Челябинской области", — говорится в сообщении.

Согласно решению УФАС, каждый из трех членов аукционной комиссии оштрафован за нарушения при проведении торгов на 30 тыс. рублей. За неисполнение предписания об отмене торгов — еще на 50 тыс. рублей.