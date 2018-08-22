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Акции «Новатэка» обновили исторический максимум
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Акции «Новатэка» обновили исторический максимум 

Ведомости 1 час назад
Акции «Новатэка» обновили исторический максимум на торгах Московской биржи в среду. Бумаги российской газовой компании к 13.35 мск. подорожали до 1000 руб. (+1,8% к закрытию предыдущих торгов).
В результате капитализация компании превысила 3,036 трлн руб. «Новатэк» по уровню капитализации занимает пятое место среди российских компаний.
Крупнейшими акционерами «Новатэка» являются Леонид Михельсон (владеет 24,8% акций), Геннадий Тимченко (23,5%), французская корпорация Total (16,3%) и «Газпром» (10%).
Во II квартале текущего года «Новатэк» получил треть выручки (34%) от продажи газа, максимальную долю выручки (39%) компании принесла продажа продуктов переработки стабильного конденсата (в основном нафта), 14% — нефть, 7% — сжиженный углеводородный газ, 5% — стабильный газовый конденсат.
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