Акции «Новатэка» обновили исторический максимум

Акции «Новатэка» обновили исторический максимум на торгах Московской биржи в среду. Бумаги российской газовой компании к 13.35 мск. подорожали до 1000 руб. (+1,8% к закрытию предыдущих торгов).

В результате капитализация компании превысила 3,036 трлн руб. «Новатэк» по уровню капитализации занимает пятое место среди российских компаний.

Во II квартале текущего года «Новатэк» получил треть выручки (34%) от продажи газа, максимальную долю выручки (39%) компании принесла продажа продуктов переработки стабильного конденсата (в основном нафта), 14% — нефть, 7% — сжиженный углеводородный газ, 5% — стабильный газовый конденсат.